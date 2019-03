Cultura e spettacolo



Lo swing italiano al Caffè delle Mura

mercoledì, 6 marzo 2019, 11:21

Il ritmo e l'energia dello swing italiano saranno gli ingredienti principali della prossima serata di "Musica al Caffè", in programma venerdì 8 marzo alle 21:45 al Caffè delle mura. A proporci una carrellata dei più grandi successi di questo genere sono alcuni "amici" del Circolo Lucca Jazz che condivideranno con il pubblico il progetto scaturito dalla loro passione per un genere nato sulla scia del jazz e che nel primo e nel secondo dopoguerra influenzò molto anche la musica leggera italiana.



La voce è quella di Sara Bergamini, giovane vocalist molto versatile che abbina le sue capacità canore alla maestria di un'interpretazione di gusto che affascina e rende piacevole l'ascolto. Il suo talento le permette di affrontare molteplici generi compreso quello classico dello swing italiano. Al pianoforte ci sarà Rossano Giusfredi, musicista eclettico e raffinato, protagonista di molte serate al Circolo del jazz lucchese, presenza che condivide con Giuseppe Nannini, giovane trombettista di talento, che suona con i migliori giovani musicisti toscani, jazzisti e ma non solo. Alle percussioni troviamo Lourenço Josè Carlos (Fuzica Da Mangueira), brasiliano, maestro di scuola di samba a Rio De Janeiro, ha suonato con personaggi del calibro di Tony Esposito, Tullio De Piscopo, Carlos Porter e altri. Interessato al jazz e alle sue contaminazioni, non si sottrae al fascino dello swing italiano offrendo generosamente la sua esperienza, il suo talento e la sua grande musicalità. Alla batteria ci sarà invece Vittorio Barsotti, attuale presidente e anima del Circolo Lucca Jazz, con un passato di batterista e alcune esperienze importanti con Paki&Paki, Herbert Pagani e Memo Remigi. Al contrabbasso elettrico, infine, Daniele Micheli, affermato ingegnere lucchese che fin da giovanissimo ha coltivato lo studio della musica. Co-fondatore del Circolo Lucca Jazz, ha ripreso a suonare partecipando alle jam sessions del club dimostrando grande musicalità e talento anche nel genere standard jazz americano.



L'ingresso al concerto prevede una consumazione obbligatoria. È possibile cenare al Caffè delle mura prenotando al 334 3412486.