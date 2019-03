Cultura e spettacolo



LuccAnziani al via, test ed esami medici gratuiti per i cittadini

mercoledì, 20 marzo 2019, 13:12

Il prossimo fine settimana ritorna l'appuntamento con LuccAnziani 2019, il salone della terza e quarta età che metterà a disposizione dei cittadini consulenze e visite gratuite. Giunta alla sua decima edizione, la manifestazione si svolgerà dal 22 al 24 marzo nell'auditorium della Fondazione Banca del Monte di Lucca.

Come ogni anno, dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18, LuccAnziani offrirà la possibilità di effettuare check-up medici gratuiti. Molti, infatti, gli specialisti del settore che saranno presenti nelle sale del Palazzo di piazza San Martino e che metteranno a disposizione le loro competenze gratuitamente. Grazie alla presenza di medici, esperti e macchinari all'avanguardia, i visitatori di LuccAnziani potranno sottoporsi ad elettrocardiogramma, alla misurazione della pressione, agli esami della vista e dell’udito. Ci sarà anche la possibilità di richiedere consulenze odontoiatriche, controllare la memoria attraverso test specifici, fare la tecarterapia per la cervicalgia e la lombalgia, valutare il livello di massa corporea e di idratazione ed effettuare ecografie per tiroide e muscoloscheletriche (solo la domenica). Infine, tutti i giorni, dalle 9 alle 10.30, analisi del sangue di base gratuite: in questo caso è necessario presentarsi a digiuno.

L'evento, organizzato dall’associazione LuccAnziani Onlus, è realizzato con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e dell'Ordine dei Medici di Lucca e ha ottenuto il patrocinio di Regione Toscana, Università di Pisa, Società italiana gerontologia e geriatria, associazione italiana psicogeriatria, Fondazione Banca del Monte di Lucca, Comune e Provincia di Lucca, Azienda USL Toscana Nord Ovest e altri importanti partner del settore medico-farmaceutico.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla segreteria organizzativa Event Service Tuscany: 0583/491880; info@eventservicetuscany.it