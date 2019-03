"Musica ragazzi", incontro con i solisti dell'Orchestra Leonore

Altri articoli in Cultura e spettacolo

giovedì, 28 marzo 2019, 13:20

Un lungometraggio ambientato in Sardegna ed una seria tv adattata a Taranto. Questi i due lavori vincitori di “Scrivere cinema”, il corso gratuito di alta formazione realizzato a Lucca, nei mesi di ottobre e novembre 2018, ed organizzato da Lucca Film Festival e Europa Cinema con la partnership della scuola...

giovedì, 28 marzo 2019, 12:39

Un venerdì sera all'insegna del grande jazz, con la musica di compositori come Cole Porter, Rodgers & Hart, Gershwin e tanti altri è quello che viene proposto dal Caffè delle Mura, venerdì 29 marzo a partire dalle 21:45, con il concerto di Ilaria Giannecchini Quartet

giovedì, 28 marzo 2019, 09:45

Con la primavera tornano gli appuntamenti con la storia della musica, 'Friday I'm in Love' allo Sky Stone & Songs in piazza Napoleone. Il primo incontro è in programma per domani (venerdì 29), alle 21:30 come sempre a ingresso libero. Protagonista del primo incontro è David Bowie

mercoledì, 27 marzo 2019, 16:45

Le automobili a guida autonoma, le navicelle spaziali per i voli commerciali, lo sfruttamento delle energie rinnovabili, l'Industria 4.0. Sono le sfide che l'automazione industriale deve affrontare nel prossimo futuro per innovare in maniera significativa i prodotti immessi sul mercato, il processo di produzione, la qualità della vita.

mercoledì, 27 marzo 2019, 12:51

È tempo di Open Piano all’Istituto superiore di studi musicali “L. Boccherini”. La rassegna dedicata al pianoforte, ormai parte integrante della stagione Open dell’Istituto, affida il concerto inaugurale a Gianni Bicchierini e a un programma coinvolgente e ricco di virtuosismi

mercoledì, 27 marzo 2019, 12:47

Il comitato organizzativo comunica che sono aperte le iscrizioni alla gara di canto della XIII Edizione de "La Spiga d'Oro mangi, bevi, canti e vinci"