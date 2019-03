Cultura e spettacolo



Nic Cester al Winter Festival Lucca

lunedì, 4 marzo 2019, 12:41

Nic Cester & The Milano Elettrica sarà in scena giovedì 18 aprile al Teatro del Giglio. Il cantante australiano, frontman dei Jet, torna a Lucca accompagnato dalla Milano Elettrica, band con molti volti noti dell’indie italiano. Prezzo speciale per chi acquisterà il biglietto nei primi 10 giorni di messa in vendita.

A due anni dalla sua esibizione al Summer Festival torna a Lucca Nic Cester, che proprio sul palcoscenico di Piazza Napoleone presentò in anteprima l’album “Sugar Rush” che sarebbe uscito pochi mesi dopo.

Da allora Nic ha portato il progetto sui palcoscenici di mezza Europa, ha collezionato premi (ultimo il Rockol Award come miglior album internazionale) e ha conquistato in maniera unanime pubblico e critica che hanno riconosciuto Sugar Rush come uno dei dischi più interessanti dell’ultimo anno. Un anno che ha visto Nic partecipare al Festival di Venezia per aver cantato il brano originale della fortunata commedia “La Profezia dell’Armadillo” ed essere protagonista di un incredibile concerto in uno dei luoghi più affascinanti di Milano: il Castello Sforzesco.

Protagonisti insieme a Nic di questo anno di successi sono stati i musicisti della Milano Elettrica, band che pesca dal meglio della scena indie Italiana con al suo interno figure di spicco come Sergio Carnevale (Bluvertigo, batteria), Adriano Viterbini (Bud Spencer Blues Explosion, chitarre) e Daniel Plentz (Selton, percussioni).

Il 18 aprile Nic Cester & The Milano Elettrica tornano a Lucca per misurarsi con un palcoscenico ricco di storia come quello del Teatro del Giglio sul quale proporranno uno spettacolo diverso da quello visto sui palcoscenici italiani l’estate scorsa durante il quale saranno raggiunti anche da alcuni ospiti a sorpresa.

Sarà un concerto che consoliderà ancora di più il legame che Nic ha instaurato con questa meravigliosa parte d’Italia, dove oltre a presentare live “Sugar Rush” durante il Lucca Summer Festival 2017 è tornato lo scorso anno per esibirsi nel Teatrino di Vetriano, considerato dal Guinness dei Primati come il più piccolo del mondo.

I biglietti per questo appuntamento saranno in vendita dalle ore 16 di Lunedì 4 Marzo con una grande novità gli spettatori potranno approfittare di un prezzo speciale fissato a 10 € (più prevendita) per i primi 10 giorni di vendita. A partire dal 14 Marzo i biglietti saranno in vendita invece al prezzo ordinario di 15 € (più prevendita).