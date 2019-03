Cultura e spettacolo



Officina Natura, doppia escursione nel week-end

martedì, 12 marzo 2019, 12:31

Due eventi escursionistici con Officina Natura: sabato un'escursione ad anello per visitare la XXX Mostra delle Antiche Camelie della Lucchesia e la domenica, un bell'itinerario dal lago alle colline con l'escursione sul Sentiero delle Sughere a Massaciuccoli.



Sabato 16



Tsubaki - Escursione nel Borgo delle Camelie.

Arrivare alla XXX Mostra delle Antiche Camelie della Lucchesia, scoprendo prima la campagna e le colline che circondano il Borgo delle Camelie. Un'occasione ottima per godere, camminando, della bellezza di questa manifestazione unica, tra giardini in fiore e antiche ville. Sabato 16 marzo, con un piacevole percorso ad anello attraverso boschi e oliveti,raggiungeremo Pieve e San'Andrea di Compito, le frazioni di Capannori che insieme formano il "Borgo delle Camelie". Nei parchi delle antiche ville di questi paesi, fin dalla prima metà dell'ottocento, si coltivano numerose varietà di camelia japonica, il bellissimo fiore giunto in Europa dal Giappone. Ogni anno, in marzo, questi giardini vengono aperti durante la famosa mostra giunta ormai alla trentesima edizione e arricchitasi negli anni, di eventi e mostre collegate. Le secolari piante di camelia di Villa Orsi e di Villa Borrini, il Camellietum che raccoglie un migliaiodi varietà di camelia e che vanta il titolo di Giardino d'Eccellenza, la Chiusa Borrini dove si coltiva con successo la camelia da tè (camelia sinensis) e le bellezze dei due paesi, immersi nel verde e ricchissimi d'acqua, tutto questo esplorato al passo lento di questa escursione.



Percorso di km 12 con dislivello in salita 330m (è comunque possibile rientrare alle auto con il servizio navetta incluso nel biglietto di ingresso alla mostra e scorciare il percorso di 5km).

Quota di partecipazione 15€ adulti, 10€ soci FIE e ragazzi da 12 a 18 anni, bambini sotto i 12 anni gratuito.



La quota non comprende il biglietto di ingresso alla mostra (7€) che dovrà essere acquistato dai partecipanti, alla biglietteria,prima dell'inizio escursione.



Per altre informazioni e per partecipare telefonate al 333-5399917

Domenica 17:

Sughere, antiche rovine e viandanti. Escursione a Massaciuccoli

Nuova data: Domenica 17 Marzo. Recuperiamo la nostra bella escursione, rimandata la scorsa domenica, a causa della pioggia. Dalle rive del Lago di Massaciuccoli, passando per gli scavi archeologici e le rovine della villa romana dei Venulei, la pieve e il sentiero delle Sughere, saliremo sui colli di Compignano dove le antiche ville signorili, circondate da riservati giardini, sono immerse nel verde della campagna, tra oliveti e boschi di sughera, leccio e castagno. Nei pressi del Castellaccio sorge la chiesa di S.Frediano, edificata nel XIII secolo sul sito di una torre trasformata in campanile. L' ampio giro ci porterà in fine alla Foce Casalina, la pietra padule e le sponde del lago dove il grande musicista lucchese Giacomo Puccini, amava cacciare. Escursione con difficoltà di tipo E, tempo effettivo di cammino escluse le soste 4h. Dislivello 424m .

Pranzo al sacco. Per tutte le altre informazioni e per partecipare è necessario chiamare il numero 333-5399917.