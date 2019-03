Cultura e spettacolo



Omaggio a Giorgio Gaber al Caffè delle Mura

giovedì, 14 marzo 2019, 10:54

Il 1° gennaio del 2003 muore a Montemagno di Camaiore Giorgio Gaber, grande uomo di spettacolo, autore di stupende pagine del cosiddetto teatro canzone. Tre anni dopo, nel 2006, il gruppo lucchese Mediterraneo viene invitato da Dalia Gaberscik, figlia dell'artista milanese, a registrare un disco-tributo in memoria del Signor G. e fu così che nacque il cd "L'illogica speranza".



Venerdì 15 marzo alle 21:45 al Caffè delle mura, per il ciclo "Musica al caffè", due dei protagonisti di quella storica incisione, Giulio D'Agnello (chitarra e voce) e Diego Guarino (percussioni), insieme al basso di Antonello Solinas, renderanno omaggio a Giorgio Gaber con il concerto Milano/2 A sud di Gaber.



In programma alcuni grandi successi del cantautore milanese come Anni affollati, Chissà nel socialismo, Far finta di essere sani, La libertà e altre opere tratte dal teatro canzone, forma d'arte musicale e teatrale lanciata proprio da Giorgio Gaber e Sandro Luporini all'inizio Anni Settanta.



Il concerto prevede anche un omaggio a Jannacci e un excursus tra le canzoni di Gino Paoli per la scuola genovese e di Eugenio Bennato, Pino Daniele e James Senese per la scuola napoletana.



L'ingresso al concerto prevede una consumazione obbligatoria. È possibile cenare al Caffè delle mura prenotando al 334 3412486.