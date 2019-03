Cultura e spettacolo



"On Air Festival di Sorrento", il Liceo A. Passaglia si aggiudica primo premio e menzione alla creatività

domenica, 31 marzo 2019, 12:31

Primo premio e menzione alla creatività per il Liceo Artistico Musicale A. Passaglia di Lucca che fa incetta di riconoscimenti all'On Air Festival, concorso internazionale di cortometraggi svoltosi dal 27 al 29 marzo al Teatro Tasso di Sorrento. Finalisti dopo una durissima selezione, gli alunni della classe 5 E, indirizzo audiovisivo-multimediale dell’anno scolastico 2017/2018, sono riusciti ad aggiudicarsi il primo posto, a pari merito con una scuola locale, grazie al video Star Worst, il peggio della galassia, una realizzazione in stop motion che, strizzando l'occhio a George Lucas, affronta tematiche attuali come immigrazione e salvaguardia dell'ambiente. Il Festival, organizzato dal Cmea (Centro Meridionale di Educazione Ambientale), ha visto il coinvolgimento di numerose scuole della penisola sorrentina e amalfitana che hanno votato i video migliori tra i finalisti in gara. La giuria, composta da settecento studenti, ha apprezzato molto il corto dei ragazzi del Passaglia, frutto di oltre duecento ore di lavoro e centinaia di scatti fotografici. Oltre al primo premio, una realizzazione artigianale in legno, pietra e argento, Star Worst, il peggio della galassia si è aggiudicato anche la menzione alla creatività. Per gli allievi e i docenti coinvolti nel progetto, dunque, un grande successo, che va ad aggiungersi ad altri prestigiosi riconoscimenti, come il Premio Scuola Digitale Provincia di Lucca e la partecipazione al programma Educational all'interno di Lucca Comics and Games per il progetto Laboratorio Stop Motion.