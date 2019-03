Cultura e spettacolo



Ospiti internazionali e anteprime italiane per il Lucca Film Festival e Europa Cinema 2019

sabato, 30 marzo 2019, 12:30

di gabriele muratori

Si rinnova, ancora più ricco che mai, il tradizionale appuntamento con Lucca Film Festival, che si terrà tra Lucca e Viareggio dal 13 al 21 aprile prossimi. Conferenza stampa spumeggiante, questa mattina presso la Sala Ademollo di Palazzo Ducale in Piazza Napoleone, dove è stata presentato il programma della manifestazione che vedrà ancora una volta la città di Lucca al centro dell'attenzione dal punto di vista storico, artistico e culturale.

Attori e registi come Joe Dante, Mick Garris, Philip Gròning, Rutger Hauer, Michale Ocelot e Paolo Taviani, saranno tra i protagonisti principali dell'evento 2019. Lucca Film Festival, racconterà la carriera di tali stelle del cinema mondiale, mettendo in risalto un cartello suddiviso in mostre e proiezioni, seguendo un ordine diviso in concorsi di film, lungometraggi, cortometraggi e anteprime.

Pure l'arte sarà in prima fila, con mostre a tema che renderanno omaggio a Taviani e Kubrick. "Quest'anno, l'evento vedrà protagonista anche la Versilia" - riferisce Sandra Mei, assessore comunale alle politiche culturali del comune di Viareggio - La manifestazione vedrà infatti una collaborazione del nostro territorio tra le due città amiche, dove da parte nostra, verrà dato particolare risalto ai diritti umani e ai diritti di genere, lasciando poi spazio anche ai ragazzi delle scuole, che verranno coinvolti per tutta la durata dell'evento".

Lucca Cinema, renderà quindi omaggio ai suddetti artisti con una serie di film e conferenze dove verranno proiettati e ricordati i migliori film della loro carriera. Molto attesa, soprattutto dai giovani, la fantastica serata Lucca Cinema Effetto Notte del sabato 20 aprile, che vedrà il centro storico trasformarsi in un set a cielo aperto, in un mare di proiezioni, performance, scenografie e costumi.

Presente alla conferenza, il vice-sindaco di Lucca, Giovanni Lemucchi, il quale ha manifestato il suo entusiasmo per un evento sempre in continua crescita che va di pari passo con tutti gli altri grandi eventi che ormai da anni caratterizzano la città: "Siamo particolarmente fieri di questa manifestazione internazionale, che quest'anno tocca pure la vicina Viareggio, a noi molto ben accomunata a livello culturale e artistico, solo per fare un esempio, per il grande artista Giacomo Puccini. Tutto quanto non fa altro che accrescere l'importanza nel mondo del nostro territorio".

Dello stesso parere di Lemucchi, anche il presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Marcello Bertocchini. "Lucca Film Festival è un impegno che rende grande Lucca. Un grazie di cuore a tutti coloro che lavorano per la buona riuscita della manifestazione che cresce sempre di più".

In maniera sintetica ma dettagliata allo stesso tempo, è stato descritto il programma dell'evento durante lo svolgimento della conferenza, che verrà poi comunque riepilogato ed approfondito nei prossimi incontri con la stampa prima del 13 aprile.

"Sarà un festival articolato, con un ricco programma che mette in scena il cinema internazionale" - racconta Nicola Borrelli, presidente di Lucca Film Festival. "E va detto che la manifestazione tratta infatti un format quasi unico in Europa". "Arte e cinema, sarà un intreccio filo conduttore di questi giorni" - riferisce Alessandro Romani, dello staff artistico di Lucca Film Festival. "Tra la consistente lista di appuntamenti e incontri da non perdere, va sottolineato, tra i tanti, il documentario su Leonardo Da Vinci, a cinquecento anni dalla sua nascita".

La manifestazione, vedrà svolgersi presso il cinema Astra e Centrale, e presso Palazzo Ducale a Lucca, mentre nella città di Viareggio, si svolgerà al cinema Eden e presso la galleria d'arte modera e contemporanea L.Viani.

Tutto il programma completo sul sito www.luccafilmfestival.it