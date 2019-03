Cultura e spettacolo



Sintesi, la sfida stravinta di Bruno Bozzetto

domenica, 10 marzo 2019, 16:34

di annalisa ercolini

Dillo in sintesi ha cambiato nome con Festival della sintesi ma ha lasciato intatta la formula dell’iniziativa ideata per diffondere la cultura della brevità intelligente. In questa edizione, articolata in quattro giornate, si sono succeduti incontri e conferenze nell’ambito della musica, letteratura, teatro, cinema, sport e giornalismo.

Nell’intensa giornata dell'8 marzo, in tarda serata l’atteso appuntamento con un personaggio storico della televisione italiana, un fumettista di fama mondiale: Bruno Bozzetto.

Il regista, cartoonist ha spiegato “in sintesi”, supportato da filmati di 1 minuto, la sua produzione con uno sguardo al passato fino alle creazioni di opere recenti. “Devo la mia carriera ai lungometraggi e a Carosello.” Con estrema umiltà il maestro ha descritto come dalla creazione di Carosello “sono arrivati i primi collaboratori” e che grazie a questa pubblicità “è stato il primo passo per far crescere uno studio, all’inizio eravamo dei dilettanti totali.”

Sebbene il maestro abbia ricevuto innumerevoli premi all’estero, realizzando lungometraggi e cortometraggi, ha semplicemente riferito: “Ho vinto molti premi, ma fa parte del lavoro. Quando si mandano in giro i film, facilmente si ricevono dei riconoscimenti ma quello che adoro della mia attività – continua Bozzetto – è proprio la sintesi. La considero una sfida. Quando mi dicono devi raccontare questo argomento in un minuto è un’impresa provocatoria che mi piace parecchio.”

I giurati ospiti della serata sono stati: Daniela Marcheschi, Dino Aloi, Paolo Taggi, Nanni Delbecchi e il presidente Giorgio Simonelli: “Se c’è un programma che rappresenta sinteticamente la storia italiana questa è proprio Carosello. Ritrae la sintesi dell’arte italiana, dell’economia, della televisione e dello spettacolo leggero. Contrariamente a quello che si pensava qualche tempo fa, ovvero che Carosello fosse qualcosa per mandare a letto i bambini, in realtà Carosello è sinteticamente il centro nevralgico dello sviluppo economico e socio-culturale italiano. Più sintesi di così si muore.”

Seppur il tema dell’incontro era: Carosello - quei 2 minuti d’autore, Bruno Bozzetto ha iniziato il suo intervento chiarendo: “Io vorrei cominciare con una provocazione: Carosello non è sintetico, lo è soltanto nella parte pubblicitaria. Questo perché ci davano 1 minuto e 45 secondi per esporre una storia libera, quindi in questo tempo potevo narrare la storia più sciocca e avevo fin troppo tempo per raccontarla. Mentre la sintesi è quando si è obbligati a spiegare in un periodo ridotto qualcosa di importante.”

Benché vi sono stati molti spunti di riflessione dibattuti dai giurati, Paolo Taggi, autore televisivo ha proposto al pubblico di riflettere sul periodo storico: “Dovremo tornare indietro e prendere gli occhi che avevamo al tempo. In quel periodo la televisione offriva pochissimo intrattenimento, c’era un solo canale. Bruno Bozzetto sostiene che quel minuto era fin troppo, ma per chi attendeva Carosello era troppo poco. Abbiamo perso quell’idea lì, oggi la televisione ha mille programmi tutto il giorno.”

A conclusione della serata, Bozzetto ha presentato un ultimo filmato, realizzato dal suo studio, che descrive cos’è l’empatia.