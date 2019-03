Cultura e spettacolo



Palazzo Esposizioni 2019, un anno di mostre e cultura a ingresso libero

martedì, 12 marzo 2019, 14:29

di barbara ghiselli

“La Fondazione Banca del Monte di Lucca prosegue l'opera di divulgazione delle esperienze e ricchezze artistiche figurative del territorio nel palazzo delle esposizioni, insieme alla Fondazione Lucca Sviluppo, con un programma vario e ricco: saranno infatti dieci le mostre a ingresso libero nel 2019”. Queste le parole di Oriano Landucci, presidente della Fondazione Banca del Monte di Lucca, alla conferenza stampa di presentazione delle mostre in programma durante l'anno in corso.

Landucci, con grande soddisfazione, ha evidenziato anche un'altra importante novità: l'arrivo di Alessandro Romanini come consulente artistico. E' stato ricordato che Romanini oltre a essere docente all'accademia delle belle arti di Carrara è anche presidente del comitato scientifico della Fondazione Ragghianti. Landucci ha poi fatto presente che dopo la prima esposizione che ha inaugurato il 2019 con un saggio delle opere regalate dai vari artisti in questi primi 10 anni di attività dal titolo: “Dentro la collezione. Dieci anni di arte contemporanea al palazzo delle esposizioni”, il 16 marzo si partirà con una nuova mostra “La Visionaria – 31 anni in arte”, un progetto voluto dalla mamma dell'artista e curato dagli amici di Beatrice, tra i quali Federico Giammattei, Marella Pomponio e Giorgio Giusfredi. “ La Fondazione Banca del Monte – ha dichiarato Landucci – vuole dare l'opportunità agli artisti di farsi conoscere gratuitamente sul territorio e questa filosofia resta anche per il 2019, anno di partenza di una nuova decade che parte in continuità con l'attività sinora svolta. E' grande il nostro impegno nel cercare di offrire proposte di qualità soprattutto nel campo dell'arte contemporanea”. Per quanto riguarda la mostra di Beatrice, la Visionaria, è stato detto, che aprirà il 16 marzo e resterà aperta fino al 14 aprile da martedì a domenica dalle 15.30 alle 19.30.

E' stato poi spiegato che Beatrice Brigante è una giovane artista lucchese prematuramente scomparsa a 31 anni, nel 2017. Le sue opere sono state esposte nel marzo dell’anno scorso nella chiesa di Santa Giulia (Lucca) e da metà settembre a metà ottobre nella casermetta San Frediano. Dopo essersi formata al Liceo artistico “Passaglia” di Lucca, la sua produzione inizia nel 2008 con uno stile e un tratto inconfondibili, per lo più in acrilico. Il tema della morte, a tratti, affiora nelle sue opere. “La Visionaria” è il nome che lei stessa aveva scelto per firmarsi.

Durante la mostra e durante l’anno scolastico 2019/2020 alcune classi del liceo artistico Passaglia parteciperanno al progetto “Visioni d’Arte”, finalizzato all’esposizione delle opere realizzate dagli studenti proprio nel Palazzo delle esposizioni nel marzo 2020.

Ha preso poi la parola Romanini che ha sottolineato come nel programma del 2019 vengano valorizzate le varie declinazioni espressive dalla fotografia al fumetto, dalla scultura alla pittura, fino a porre l'attenzione sulla storia della produzione artistica del nostro territorio con le mostre di Ardinghi e Lovi. “L'intenzione è di potenziare il programma in una direzione di maggiore attenzione sulla creazione artistica contemporanea, - ha aggiunto Romanini - pur mantenendo il focus principale sul territorio, monitorando le forme espressive di qualità delle varie epoche storiche e delle varie discipline artistiche”.

Il presidente della Fondazione Lucca Sviluppo, Alberto Del Carlo, ha fatto inoltre presente che con il calendario delle esposizioni in programma hanno pensato di proseguire oltre che con la valorizzazione dell'arte del territorio, anche anche con le iniziative di approfondimento che arricchiscono i percorsi espositivi.

Dopo la mostra di Beatrice, la Visionaria, sono state elencate le altre esposizioni in programma nel 2019:

Dall’1 maggio al 9 giugno 2019 arriva la mostra “Street & Urban Art in Lucca”: un’esposizione delle opere di due artisti protagonisti di questa disciplina che è stata ormai storicizzata da musei e gallerie d’arte, Moneyless & Aris, che interessa sia le sale espositive che spazi esterni della città. La curatela è di Gianguido Grassi.

Dal 15 giugno al 14 luglio 2019 una mostra multiforme sull’essenzialità dell’esperienza artistica di Mauro Lovi, che è architetto, pittore e designer, nato nel 1953 a Lucca, dove lavora. Nel 2005 con il libro La casa nella scatola, realizzato per Comieco Milano, si aggiudica il Premio nazionale Gianfranco Fedrigoni nella sezione editoria della comunicazione. Ha partecipato ad esposizioni di arte e design come la Biennale di Venezia e curato diverse mostre in Italia e all’estero; è membro del Comitato Scientifico della Fondazione Ragghianti.

Dal 21 luglio al 4 agosto 2019 in mostra gli scatti fotografici di Daniela Lazzareschi, Sarah Binotto e Valentina Ramacciotti. Un percorso sul medium fotografico utilizzato in chiave espressiva contemporanea da tre artisti e l’illustrazione di tre diversi approcci e sensibilità, sulla “scrittura con la luce”.

Dal 7 al 29 settembre 2019 esposizione delle opere di Giovanni Raffaelli, artista versiliese che lavora con materiali e tecniche misti dando vita, nell’ultima produzione in particolare, a singolari ex voto e caleidoscopici reliquiari, con evidenti caratteristiche di ironia, di dissacrazione e di grottesco. Sigilli e sacri cuori, ceri votivi e icone, croci e simboli alchemici popolano queste originali creazioni, contraddistinte altresì da un notevole equilibrio compositivo e da una rigorosa presentazione formale. Una forma espressiva originale, che riesce a far confluire il ricco bagaglio di esperienze, viaggi e visioni, in oggetti d’arte connotati in chiave poetica. Mostra a cura di Adolfo Lippi.

Dal 5 al 27 ottobre 2019 in calendario un’esposizione di una selezione dei più recenti lavori di Alessandra Pagliuca e Jacopo da San Martino. Un duplice percorso nella pittura contemporanea, scandito dallo stile della giovane Pagliuca, che rilegge il genere realistico in maniera originale e attuale, e quello di San Martino che declina l’antica arte del disegno in chiave contemporanea e lo mette in sinergia con il medium pittorico, unendo armonicamente tradizione e innovazione.

Dopo la parentesi dedicata a Lucca Comics and Games in cui il Palazzo delle Esposizioni torna a trasformarsi in Palazzo dell’Illustrazione, dall’8 novembre all’11 dicembre è il turno del Photolux Festival, con un progetto di “Conquiste, Rivoluzioni, Oltre i muri”. La mostra ospitata nel Palazzo delle Esposizioni sarà la mostra di punta di questa edizione 2019 del Photolux Festival, una grande collettiva transmediale e multimediale che celebra i 50 anni del primo uomo sulla Luna e racconta del ruolo significativo che da sempre il tema dell’esplorazione dello spazio e l’osservazione degli astri, e della Luna in particolare, rivestono nell’arte, nella cultura e nell’immaginario collettivo.

Chiude l’anno, dal 15 dicembre 2018 al 26 gennaio 2020, la mostra a cura di Alessandra Trabucchi “Giuseppe Ardinghi e Mari Di Vecchio: la cultura del Novecento a Lucca”, che prevede anche un concerto conclusivo di Bruno Canino e Paolo Ardinghi.

La mostra intende valorizzare, attraverso gli occhi e la vita della coppia di artisti Giuseppe Ardinghi e Mari Di Vecchio, un particolare momento della cultura lucchese che si colloca tra gli anni Venti e Trenta del secolo scorso. È questo il periodo nel quale una serie di artisti e scrittori (e a volte le due cose insieme), nati e cresciuti a Lucca, trovano nello storico caffè Di Simo, già Caselli, il proprio luogo di incontro e di aggregazione, prima e dopo la Seconda Guerra Mondiale. In ordine sparso: Guglielmo Petroni, Romeo Giovannini, Giuseppe Ardinghi, Mari Di Vecchio, Arrigo Benedetti, Gaetano Scapecchi. Questi personaggi, ognuno con le sue caratteristiche e senza precise coordinate ideologiche e artistiche a cui fare riferimento, possedevano però un’idea di cultura comune, di ricerca e di interrogazione, di tensione etica e esistenziale. Nella mostra saranno presenti quadri e sculture accompagnate da didascalie esplicative e da pannelli con brani letterari in grado di trasmettere al visitatore i personaggi e le atmosfere di quel periodo. Ad esempio le pagine di Guglielmo Petroni, come quelle di Scritti lucchesi o del suo ultimo romanzo “Il nome delle parole”, saranno preziose per la loro capacità di rievocazione (come nel saggio “Il caffè Caselli a Lucca”, del 1977, che contiene una storia sintetica del caffè e dei suoi principali ospiti da Pascoli a Ungaretti), così come gli scritti di Giuseppe Ardinghi (“Novecento al Caffè", in “Quaderni di Erba d’Arno”, 2001). La presenza di foto d’epoca e di qualche lettera tratta dai numerosi e a volte cospicui epistolari mostrerà la comunanza di intenti e la solidarietà tra questi artisti. Tra gli obiettivi dell’esposizione, oltre valorizzare l’opera artistica di Ardinghi e Di Vecchio, si vuole restituire alla città il ruolo e il valore culturale di un periodo storico di grande valore per Lucca, dove hanno vissuto parte della loro vita alcuni tra i principali intellettuali italiani che hanno contribuito alla definizione di valori e sentimenti della cultura del Novecento.

Per informazioni: www.fondazionebmluccaeventi.it/