Paolo Citti (Animando): “Quartetto Rossini, il nome esiste già”

sabato, 30 marzo 2019, 10:18

Rettifica del presidente di Animando, Paolo Citti, a seguito del concerto che si è svolto venerdì 22 marzo alle 21 in Sala Tobino a Palazzo Ducale.



"Diamo a Cesare quel che è di Cesare. Per uno spiacevole equivoco un ensemble di giovani musicisti è stato presentato col nome di Quartetto Rossini per il concerto organizzato da Animando che si è svolto venerdì 22 marzo alle 21 in Sala Tobino a Palazzo Ducale. Ma un quartetto con quel nome, di cui fa parte il maestro Gabriele Ragghianti, esiste già. Il presidente di Animando, Paolo Citti, così precisa: “Mi corre l’obbligo di una correzione relativa al concerto dedicato alle Sei sonate a quattro di Rossini, che si è tenuto con grande successo la sera del 22 marzo scorso. L’ensemble costituito per l’occasione, formato da quattro giovanissimi concertisti, si è presentato al pubblico assumendo il nome del musicista cui la serata era dedicata. Purtroppo ci rendiamo conto con rammarico che la denominazione scelta, Quartetto Rossini, può aver generato un equivoco spiacevole, dal momento che esiste già un Quartetto così denominato, formato da validissimi professionisti e attivo a livello nazionale e internazionale. Tale equivoco non era nelle nostre intenzioni e ce ne scusiamo pubblicamente con i membri del Quartetto Rossini e segnatamente con il maestro Gabriele Ragghianti che ci ha segnalato lo spiacevole incidente”.