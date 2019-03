Cultura e spettacolo



Pentolaccia in San Paolino con “Magico Renzo”

venerdì, 8 marzo 2019, 11:19

Sabato 9 marzo, dalle 16, in piazza Cittadella, di fronte alla statua del maestro Puccini, chiusura del Carnevale con il gioco della Pentolaccia per la festa della “Tabernella”, riservata e dedicata a tutti i bambini, che armati di una pertica, cercheranno di rompere i sacchetti appesi ad una corda per far cadere coriandoli, caramelle e... sorprese.



La festa sarà arricchita dalla presenza di “Magico Renzo”, un grande mago, un “mago” speciale”, capace di fare molte “magie” di vario genere, conosciuto e molto apprezzato da molti bambini, ma anche dai “meno bambini”, anche loro invitati e graditi .



“Per la Tabernella c’è chi schicchera e chi sfrittella” è il detto popolare, e cerchiamo di fare così, sempre pronti a riscoprire e valorizzare le belle tradizioni popolari che spesso finiscono nel “dimenticatotio”, anche se fanno parte viva della nostra storia. La cosa importante e bella è che la festa è organizzata dal Comitato di San Paolino insieme agli amici della Lega per la lotta alla fibrosi cistica, una malattia che colpisce soprattutto i bambini, malattia fino ad oggi non curabile. Ma grazie anche all’impegno anche di questi amici, ricerca e servizi per migliorare la qualità della vita hanno raggiunto livelli alti: speranza di vita aumentata da 10 a 40 anni, scusate se è poco. Anche questo un bel modo per condividere il nostro divertimento con chi è meno fortunato di altri.



Un appello: venite numerosi per dare voce alle belle tradizioni della nostra storia e, soprattutto, ancora una volta, per riscoprire la bellezza dello stare insieme. Allora, veniamo numerosi e…mascherati, facciamo festa, portate tanta allegria; coriandoli e dolci li mettiamo noi del Comitato San Paolino e della Lega per la lotta alla fibrosi cistica".