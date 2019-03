Percorsi d'arte a Lucca

Altri articoli in Cultura e spettacolo

venerdì, 8 marzo 2019, 14:52

Un progetto per supportare psicologicamente ed emotivamente gli studenti della Scuola Alti Studi Lucca IMT in relazione al carico di stress dovuto a situazioni di carattere negativo incontrate nel ciclo di studi, è ciò che è stato presentato questa mattina presso la sala conferenze dell'ex Boccherini di piazza San Ponziano...

venerdì, 8 marzo 2019, 14:02

Nuovo appuntamento per i bambini e le famiglie presso la Casa Natale di Giacomo Puccini, organizzato dalla Fondazione Giacomo Puccini con un laboratorio dedicato ai personaggi delle opere del Maestro per trascorrere un pomeriggio all’insegna della cultura e del divertimento, in programma domenica nel bookshop del Puccini Museum

venerdì, 8 marzo 2019, 13:01

Si intitola "Far East" il cortometraggio della regista lucchese, Cristina Puccinelli che sarà proiettato domenica 10 marzo alle 17,30,all'auditorium del Palazzo delle Esposizioni della Fondazione Banca del Monte di Lucca (piazza San Martino, 7), con ingresso libero fino ad esaurimento posti

venerdì, 8 marzo 2019, 12:49

Il pianoforte fu inventato nei primissimi anni del '700 da Bartolomeo Cristofori, geniale cembalaro padovano. Per diversi decenni il suo sviluppo procedette in sordina, ma dal 1770 in avanti il suo utilizzo si fece sempre più frequente, fino a collocarlo in quella posizione centrale nella vita musicale e nella società...

venerdì, 8 marzo 2019, 11:37

Il terzo giorno del Festival non è solo Hitchcock. Il programma si apre infatti alle 10, con un appuntamento dedicato allo sport con due giocatori delle Zebre Parma e della nazionale italiana di rugby, Giovanbattista Venditti e George Fabio Biagi.

venerdì, 8 marzo 2019, 11:19

Sabato 9 marzo, dalle 16, in piazza Cittadella, di fronte alla statua del maestro Puccini, chiusura del Carnevale con il gioco della Pentolaccia per la festa della “Tabernella”, riservata e dedicata a tutti i bambini, che armati di una pertica, cercheranno di rompere i sacchetti appesi ad una corda per...