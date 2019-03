Cultura e spettacolo



Personaggi alla riscossa : il laboratorio per le famiglie del Puccini Museum

venerdì, 8 marzo 2019, 14:02

di francesca sargenti

Nuovo appuntamento per i bambini e le famiglie presso la Casa Natale di Giacomo Puccini, organizzato dalla Fondazione Giacomo Puccini con un laboratorio dedicato ai personaggi delle opere del Maestro per trascorrere un pomeriggio all’insegna della cultura e del divertimento, in programma domenica 10 marzo alle ore 15:30 presso il Bookshop del Puccini Museum, in Piazza Cittadella a Lucca.

Personaggi alla riscossa, è il titolo del laboratorio grazie alla quale i bambini potranno scoprire i personaggi delle opere di Giacomo Puccini, che sveleranno tutto quello che nella trama delle opere pucciniane non viene raccontato. Abbiamo un mandarino cinese, dignitario dell’antica Cina, una Dama Fiorentina che però viene da Milano, un indiano d’America che si chiama come un coniglio e un padrone di casa che non riesce a riscuotere l’affitto. Questi personaggi hanno indetto una specie di sciopero e occupato alcune sale del Museo.

Forse con l’aiuto di giovani visitatori è possibile trovare una soluzione e rimandare i personaggi nelle proprie opere? Venite ad aiutarci?

Consigliato per bambini dai 4 ai 10 anni. Durata 1 ora e mezzo circa. Costo € 5,00.

E’ possibile prenotarsi inviando una mail (info@puccinimuseum.it) oppure telefonando al Bookshop del Museo (Tel. 0583 584028).

Vista la disponibilità limitata dei posti, le richieste di prenotazione saranno evase in base all’ordine cronologico di arrivo fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Si ricorda che gli orari di apertura sono i seguenti: Museo Casa Natale dalle 10:00 alle 18:00 con orario continuato, Bookshop dalle 10:00 alle 18:30 con orario continuato. Il martedì è chiuso.