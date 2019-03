Cultura e spettacolo



Photolux Festival sarà presente a Matera Capitale Europea della Cultura 2019

sabato, 16 marzo 2019, 13:12

Nuovo importante riconoscimento per Photolux Festival. La manifestazione diretta e curata da Enrico Stefanelli è stata infatti invitata a partecipare alle iniziative legate a Matera capitale europea della cultura 2019.

Un ulteriore riconoscimento della qualità del lavoro che Stefanelli e il suo staff portano avanti ormai da anni con competenza e passione. Photolux sarà presente in Basilicata dal 15 giugno al 14 luglio presentando, in collaborazione con il Circolo La Scaletta di Matera, 10b Photography (Roma) e l'associazione Cime (Bari), la mostra dei vincitori del "World Press Photo 2019", il più importante premio internazionale di fotogiornalismo, che ogni anno premia le migliori fotografie che hanno contribuito a raccontare gli eventi e le notizie dell'anno precedente; e poi ancora con workshop e incontri di approfondimento sulla fotografia e sul fotogiornalismo.

"Essere chiamati ad animare le attività della capitale europea della cultura è per noi un grande onore e una bella responsabilità - dice il direttore di Photolux Enrico Stefanelli -. La cosa veramente bella è che da Matera hanno chiesto espressamente di noi, per la qualità del lavoro svolto. Si tratta di un riconoscimento molto prestigioso, un'occasione unica anche per promuovere Lucca, proprio nell'anno della nostra biennale".

Altre iniziative. Photolux non sarà a Matera esclusivamente con World Press Photo ma anche con una serie di iniziative tra cui tre workshop e una serie di incontri con fotografi e fotogiornalisti e presentazioni di libri: contesti utili in cui avanzare nella propria formazione, farsi conoscere e confrontarsi con alcuni dei fotografi più noti a livello nazionale.

La macchina organizzativa di Photolux Festival sta intanto lavorando per sorprendere ancora una volta il grande pubblico: dal 16 novembre all'8 dicembre prossimi, infatti, tornerà la Biennale che quest'anno troverà il suo filo conduttore in "Conquiste, Rivoluzioni, Oltre i muri".

Ulteriori info su: www.photoluxfestival.it