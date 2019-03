Cultura e spettacolo



Pino Corrias, un narratore di storie italiane

sabato, 23 marzo 2019, 18:49

di annalisa ercolini

E’ possibile che un libro di un giornalista/scrittore non sia faticoso quando parla di commissioni di inchiesta, di mafia e di altro ancora? La risposta è sì. Quando leggi Nostra incantevole Italia (Chiarelettere) di Pino Corrias, appunto giornalista e scrittore, scopri un professionista puntuale, nostalgico, simpatico e un “narratore” come ama definirsi.

Il terzo e ultimo appuntamento del ciclo di incontri curato dal Centro Studi e Ricerche Fondazione Campus, si è svolto presso la libreria Ubik, dove è stato presentato l’ultimo libro di Pino Corrias. L’autore esplora l’Italia attraverso luoghi artistici, scene del crimine, ville private e luoghi che non esistono, ripercorre settant’anni di storia italiana coniugando cronaca e politica, per svelare aspetti sconosciuti o ignorati. “Quello che io ho fatto è tornare in tutti questi posti, andare a vedere, perché secondo me il lavoro del giornalista, del narratore è tornare nei luoghi, trovare i testimoni e provare a ragionare su cosa ha significato quel luogo, le cose che sono accadute e le conseguenze che ci riguardano.”

Il gusto giornalistico e la qualità della scrittura si amalgamano perfettamente narrando zone sporche di sangue come la strage di Capaci, Cogne e L’Aquila. L’autore guida il lettore tra storie e personaggi con l’intenzione di non farci mai smettere di interrogarci, “nella speranza un giorno di rimettere l’Italia a testa in su”.

“Il viaggio è un pretesto – sottolinea l’autore - ho cercato di raccontare la recente storia d’Italia, attraverso la geografia dei luoghi. Arbitrariamente ho scelte 22 località, ce ne potrebbero essere altri ma questi luoghi sono necessari per ricostruire quello che siamo stati e quello che siamo. In parte quello che diventeremo.”

Il viaggio comincia descrivendo la Strage di Portella della Ginestra, 1 Maggio 1947: “Il bandito Salvatore Giuliano assalta una festa contadina in Sicilia e uccide 11 persone e ne ferisce molte altre. Questa è una strage emblematica per come si compie e per tutte le conseguenze che svilupperà con il processo e i depistaggi.”

Secondo Corrias da questa strage paradigmatica si segnerà il paese nei decenni futuri per la mafia, la politica e “per i processi, quello del bandito Giuliani non si è mai concluso, udienze su udienze, l’hanno spostato da Palermo a Viterbo. – Sottolinea l’autore - c’è una costante anche in altri processi.”

L’itinerario dei luoghi visitati continua. Posti meno drammatici aggiunti alla sequenza del tragitto, come Viale Mazzini, “qui si è sedimentata la nostra storia, il nostro costume, il nostro linguaggio. La Rai che ha cambiato le proporzioni geografiche del nostro paese.”

Corrias si sofferma in un altro territorio decisivo per la nostra storia “il Teatro Ariston a Sanremo. Siamo l’unico stato in Europa e forse nel mondo in cui il paese si ferma prima per tre giorni, ora per una settimana per ascoltare la musica. Dagli anni cinquanta dove gli urlatori facevano scandalo, Celentano faceva scandalo. E allora anche quello è un luogo dove precipita e si condensa la nostra storia.”

Dottor Corrias nel suo libro Lei racconta in maniera dettagliata la strage di Capaci e l’incontro con il Capitano Ultimo. Secondo Lei perché dopo così tanti anni dalla strage in cui morì il Magistrato Giovanni Falcone recentemente in un libro il superstite Angelo Corbo ha sentito la necessità di ricostruire la strage mettendo in evidenza gli aspetti critici?

Ho finito di scrivere un libro intervista con Ultimo che uscirà credo il 23 maggio dove lui mi racconta la sua storia, da quando faceva il Capitano a Bagheria, fino agli anni della Duomo Connection a Milano, gli anni di Riina a Palermo e poi questi anni che lo hanno accerchiato, isolato e gli hanno tolto tutti i poteri di Polizia Giudiziaria con la conseguenza di tutti i danni. Questo lo dico perché noi di Capaci sappiamo tanto ma non tutto, io sono tra quelli che non credono alla trattativa Stato Mafia. Presumibilmente ci sono state trattative per avvicinare le indagini il più possibile ai labirinti della mafia.

Queste trattative erano un modo per fornire delle risposte oppure per sviare?

Molto semplicemente la mafia ha due nemici uno si chiama Falcone e uno si chiama Borsellino. Dal loro punto di vista le uccidono e hanno tolto il problema, dal punto di vista militare loro pensano di aver vinto la battaglia dopodiché le cose si complicano. Mentre Mori realizza questa trattativa con Ciancimino cercando di capire cosa ha in testa Riina, lui prepara la squadra di Ultimo che va a Palermo e in sei mesi arresta Riina. Lì il grande mistero è come mai Riina per 23 anni vive a Palermo e nessuno lo cerca. Difatti, nel libro intervista Ultimo mi racconta che nessuno sta cercando Riina perché tutti hanno paura di Riina, ne hanno paura i magistrati, i poliziotti, i carabinieri per cui nessuno lo cerca. Anche i superstiti. E i due che lo cercavano: Falcone e Borsellino li fa ammazzare. Semmai ci fosse stata la trattativa non si capisce perché arrestato Riina, Provenzano continua a mettere bombe. La loro strategia era la contrapposizione netta con lo Stato e perdono. E oggi dire che le bombe le hanno messe a causa della trattativa e non invece a causa dei macellai della mafia è una cosa che fa grande la mafia e rimpicciolisce lo Stato. E non va bene raccontata così.”