Cultura e spettacolo



Presente una miniatura della tribuna della Lucchese nell'angolo Subbuteo di Collezionando

domenica, 24 marzo 2019, 09:43

di barbara ghiselli

Le miniature dei giocatori e della tribuna della Lucchese degli anni '90 che fanno bella mostra all'angolo Subbuteo dentro Collezionando al polo Fiere hanno suscitato stupore e curiosità tra i visitatori della mostra.

"Siamo un gruppo di amici, abbiamo formato una squadra due anni fa che si chiama 'Subbuteo club Pantere Lucca' e stiamo facendo i tornei in Toscana e anche fuori e vogliamo far conoscere questo gioco". Queste le parole di Fabrizio Chimenti, il capitano della suddetta squadra (che fa parte della federazione italiana sportiva calcio tavolo), entusiasta di poter esporre la miniatura della squadra della Lucchese degli anni '90 in una vetrina alla manifestazione e, con l'occasione, di far conoscere questo gioco a grandi e piccini, grazie anche alla presenza di ben cinque campi dimostrativi.

Il Subbuteo è un gioco da tavolo nel quale viene riprodotto, in miniatura il gioco del calcio, un gioco ideale per tutte le età. Nella prima giornata della manifestazione si è giocato un triangolare tra Atletico Pisa, Pantere Lucca e Seagulls Viareggio e domenica 24 marzo ci sarà un altro torneo misto. Chimenti fa presente che, per chi vuole saperne di più su questo gioco e sulla loro squadra che è possibile contattarli sulla loro pagina Facebook o venire il mercoledì sera ai campi di calcetto della Santissima Annunziata. Il risultato del triangolare della giornata? Ce lo dice Roberto Rizzo, presidente della squadra delle Pantere Lucca: "Siamo arrivati secondi, primo l'Atletico Pisa e terzo il Seagulls Viareggio".