Cultura e spettacolo



Prestigioso riconoscimento per Giada Lettieri, giovane allieva della Scuola IMT

lunedì, 25 marzo 2019, 11:04

Giada Lettieri, giovane dottoranda in neuroscienze alla Scuola IMT Alti Studi di Lucca, si è aggiudicata il Merit Abstract Award, l’ambito premioche la Organization for Human Brain Mapping (OHBM), la più importante società scientifica internazionale per lo studio delle funzioni cerebrali umane, conferisce al top (l’1%) dei lavori scientifici più innovativi e originali. L’allieva di IMT è stata selezionata tra oltre tremila proposte provenienti da tutto il mondo e sarà invitata a presentare la ricerca al prossimo Congresso Mondiale della OHBM, a giugno.

Giada e i suoi collaboratori hanno misurato in tempo reale la risposta comportamentale e l'attività cerebrale in un gruppo di individui durante l'esperienza di emozioni diverse. Per ottenere un ambiente sperimentale il più possibile simile a quello naturale, i soggetti sono stati esaminati in maniera continuativa mentre guardavano un film, Forrest Gump. In questo modo, i ricercatori hanno potuto ricostruire il fitto dialogo che ha luogo tra le diverse regioni del cervello quando si prova un'emozione, sia essa gioia o tristezza, rabbia o disgusto. I risultati dello studio, che rientra in un più ampio e consolidato programma di ricerca multidisciplinare che il Molecular Mind Lab conduce da anni presso la Scuola IMT nel campo delle neuroscienze cognitive e sociali, hanno importanti implicazioni per la comprensione sia dei fenomeni alla base delle interazioni affettive tra persone sia delle alterazioni dell'equilibrio emotivo-affettivo nelle patologie psichiatriche.

Per Giada Lettieri si tratta del secondo prestigioso riconoscimento nel giro di pochi mesi, dopo il Premio per la Miglior Presentazione ottenuto al Congresso Nazionale della Società Italiana di Psicofisiologia e Neuroscienze Cognitive lo scorso novembre a Torino

Il lavoro premiato: Emotional experience timecourse explains brain connectivity dynamics

during naturalistic stimulation, Giada Lettieri, Giacomo Handjaras, Emiliano Ricciardi, Andrea Leo, Monica Betta, Paolo Papale, Pietro Pietrini, Luca Cecchetti