Cultura e spettacolo



Progetto "Scuola di Legalità": una giornata dedicata a Giuseppe Costanza

martedì, 26 marzo 2019, 09:58

L'Istituto Comprensivo Lucca 3 nell’ambito del progetto Scuola di Legalità organizza per il 29 marzo una giornata dedicata a Giuseppe Costanza, uomo di fiducia del giudice Giovanni Falcone, superstite della strage di Capaci.



Giuseppe Costanza alle 9:30, presso l’Oratorio di SantAnna, incontrerà gli alunni delle classi quinte delle scuole primarie di S. Angelo, Don Milani e G. Giusti e gli studenti delle classi terze della scuola media di SantAnna.



Il pomeriggio alle 17:00, presso la biblioteca dell’Istituto Comprensivo Lucca 3 in Via Don Minzoni, presenterà il libro Stato di Abbandono (Minerva Editore). Sarà presente l’autore Riccardo Tessarini. Il compito di moderare l’incontro è stato affidato a Maurizio Guccione.



Alla riuscita del progetto hanno collaborato la Dirigente Scolastica IC Lucca 3 Elisabetta Giannelli, Giuliana Petrini Responsabile del progetto, Leonarda Giannone Referente progetto, Graziella Ortugno Responsabile Biblioteca.



Un particolare ringraziamento al comune di Lucca per il Patrocinio, ai genitori dell'Associazione Scuola in Movimento 3.0 e a LuccaLibri.

Per informazioni 0583584388, www.lucca3.gov.it