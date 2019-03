Riprendono gli “Incontri le eccellenze”: Alba Donati, Ilide Carmignani e Enrico Letta aprono il calendario 2019

Altri articoli in Cultura e spettacolo

lunedì, 4 marzo 2019, 12:41

A due anni dalla sua esibizione al Summer Festival torna a Lucca Nic Cester, che proprio sul palcoscenico di Piazza Napoleone presentò in anteprima l’album “Sugar Rush” che sarebbe uscito pochi mesi dopo

lunedì, 4 marzo 2019, 09:21

Dislessia felice. Francesco Riva incontra studenti, insegnanti e pubblico il pomeriggio di lunedì 18 marzo al CRED di Lucca per parlare della sua storia (di successo) di dislessico nell’incontro "Il pesce che scese dall’albero: conoscere i propri limiti e trovare un modo per superarli"

lunedì, 4 marzo 2019, 09:18

Una banca fantasma e i debiti di un pizzicagnolo mettono in subbuglio un’intera città. Da un debito di gioco agli interessi di uno Stato. Non è la trama di un noir a sfondo politico ma la traccia di una recente scoperta che ha per protagonista l’Archivio di Stato di Lucca...

domenica, 3 marzo 2019, 11:37

Una favola e gli strumenti dell’Orchestra Suzuki dell’ISSM “L. Boccherini” per celebrare il carnevale. Lunedì 4 marzo, alle 17:30 all’Auditorium di piazza del Suffragio, un modo alternativo per festeggiare con il “Il dì di Carnevale”, favola musicale nata da un’idea originale di Elena Sodini

sabato, 2 marzo 2019, 16:25

Joe Dante, sarà lo special guest del Lucca Film Festival & Europa Cinema 2019 dal 13 al 21 aprile a Lucca e Viareggio. Il regista americano presenterà in prima nazionale Nightmare Cinema, prodotto da Mick Garris che sarà presente al festival per partecipare alla masterclass

sabato, 2 marzo 2019, 08:45

Le pro loco della provincia di Lucca sono impegnate dal 28 febbraio al 2 marzo al Meet Tourism Lucca – Meeting Internazionale degli Itinerari Culturali al Real Collegio di Lucca, per promuovere l’intero territorio provinciale, le sue peculiarità, tradizioni, prodotti tipici, artigianato, cultura materiale ed immateriale