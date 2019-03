Cultura e spettacolo



Rkomi allo Sky Stone per presentare ‘Dove gli occhi non arrivano’

martedì, 26 marzo 2019, 10:59

E’ uno dei rapper più amati dai giovani e giovanissimi che da tanto tempo lo aspettavano a Lucca e, adesso, arriva per presentare il suo nuovo disco: è Rkomi che è allo Sky Stone & Songs il 28 marzo a partire dalle 14:30, per incontrare i suoi fans e firmare le copie di ‘Dove gli occhi non arrivano’.

Mirko Martorana – in arte Rkomi – è nato nel 1994 a Milano e muove i suoi primi passi da giovanissimo e collaborando con Pablo Asso, al progetto Cugini Bellavita, con cui, nel 2013, pubblicherà l’ep ‘Cugini Bellavita’. Rappresenta la nuova generazione della musica italiana ed è reduce dal successo di ‘Io in Terra’, primo disco ufficiale (2017), certificato disco di platino e dalla pubblicazione del progetto speciale ‘Ossigeno’, composto da un libro e un ep, adesso propone ‘Dove gli occhi non arrivano’, album registrato tra il Sud Africa e l’Italia. Prodotto da Charlie Charles, il nuovo lavoro di Rkomi rappresenta un grande passo avanti sia artistico, sia personale per il giovane cantautore milanese che, qua, collabora con alcuni dei nomi più importanti della misica italiana: da Jovanotti a Elisa; da Ghali a Carl Brave; da Sfera Ebbasta a Dardust.

Per informazioni: www.skystoneandsongs.it