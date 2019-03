Cultura e spettacolo



“Scrivere cinema”, concluso il primo corso di scrittura cinematografica di IMT e Lucca Film Festival

giovedì, 28 marzo 2019, 13:20

di giulia del chiaro

Un lungometraggio ambientato in Sardegna ed una seria tv adattata a Taranto. Questi i due lavori vincitori di “Scrivere cinema”, il corso gratuito di alta formazione realizzato a Lucca, nei mesi di ottobre e novembre 2018, ed organizzato da Lucca Film Festival e Europa Cinema con la partnership della scuola IMT Alti Studi di Lucca.

Il progetto, ideato dall’attrice e regista Cristina Puccinelli e inserito all’interno dell’iniziativa “S’illumina – copia privata per i giovani, per la cultura”, ha visto la partecipazione di 10 giovani under 35, provenienti da tutta Italia e selezionati a partire da un centinaio di candidature, che, per la durata del corso, sono stati ospitati negli alloggi di San Micheletto.

“Il coinvolgimento della nostra scuola – ha spiegato il direttore di IMT, Pietro Pietrini – nasce da un interesse storico e di studio nei confronti del cinema. Prima delle pellicole, già ai tempi dei greci, era con le tragedie che gli uomini mettevano in scena le più profonde angosce e i dilemmi dell’essere umano. Oggi sono cambiati i mezzi, ma l’importanza e la centralità del rappresentare restano fondamentali”. È proprio per questo motivo che – ha proseguito – la scuola ha messo a disposizione del progetto alcuni suoi docenti come Linda Bertelli, ricercatrice in studi visuali, ed Emiliano Ricciardi, professore di psicobiologia e psicologia fisiologica.

Il corso, realizzato tra ottobre e novembre, ha visto i giovani selezionati impegnati in quattro settimane intensive guidati da tutor, in un percorso di formazione nel mondo del lungometraggio, del documentario e delle serie tv, per aiutarli a sviluppare il loro soggetto.

“Una bella prima esperienza che, visti gli ottimi risultati, siamo pronti a ripetere per una seconda edizione – ha sottolineato l’ideatrice del progetto, l’attrice Cristina Puccinelli – con lo scopo di veder accorrere, come avvenuto nel 2018, ragazzi da tutta Italia per fare della città di Lucca un centro della cultura cinematografica e magari anche un punto di partenza per un primo contatto con i produttori”.

A ad aggiudicarsi la vittoria il lungometraggio “Carasau Rock” di Valerio Burli, ambientato in Sardegna, e la serie tv, incentrata sulle acciaierie di Taranto, dal titolo “L.A.F. Love a Family”, di Donato Semeraro. I due giovani saranno premiati, durante una serata di gala che si terrà a Lucca il 14 aprile in occasione il Lucca Film Festival ed Europa Cinema, con un’opera del pittore lucchese Marco Saviozzi da sempre ispirato, nella produzione delle sue opere, dal mondo cinematografico.

Tra gli insegnati, oltre quelli della scuola IMT di Lucca, vi sono stati Massimo Gaudioso, uno dei più importanti sceneggiatori italiani, il documentarista Agostino Ferrente, Andrea Jublin, candidato agli Oscar con un cortometraggio, Cosimo Calamini, sceneggiatore e documentarista, il produttore Tommaso Arrighi, il produttore e sceneggiatore Gino Ventriglia e lo sceneggiatore ed editor Leonardo Rizzi.

“Un progetto ambizioso – ha raccontato Linda Bertelli, ricercatrice IMT che ha preso parte al processo di valutazione dei progetti – che ha rappresentato un momento costruttivo ed istruttivo anche per noi docenti permettendoci uno scambio con settori diversi ed esponenti di scuole e festival provenienti da tutta la penisola”.

A comporre la giuria selezionatrice erano presenti, infatti, oltre alla IMT di Lucca, esponenti del Centro Nazionale del Cortometraggio, del Master M.A.I., del Festival dei Popoli, del Magna Grecia Film Festival, dell’Ischia Film Festival, di Inventa un Film e dell’Ortigia Film Festival.

“Il nostro obiettivo è quello di fare del Festival lucchese anche un luogo di didattica – ha concluso, infine, Nicolò Borrelli, presidente dell’Associazione Vistanova – e di incontro di idee e progetti con i registi che possono metterle in partica”.