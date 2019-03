Cultura e spettacolo



Scuola IMT e Asl insieme per il supporto psicologico agli studenti

venerdì, 8 marzo 2019, 14:52

di gabriele muratori

Un progetto per supportare psicologicamente ed emotivamente gli studenti della Scuola Alti Studi Lucca IMT in relazione al carico di stress dovuto a situazioni di carattere negativo incontrate nel ciclo di studi, è ciò che è stato presentato questa mattina presso la sala conferenze dell'ex Boccherini di piazza San Ponziano da parte della direzione universitaria in collaborazione con l'azienda Asl Toscana Nord Ovest. L'idea del sostegno psicologico, e gratuito, fornito agli studenti dell'università lucchese, è stata realizzata n seguito al rilevamento di un insieme di eventuali difficoltà ravvisate nel complesso globale degli impegni richiesti per il completamento del percorso formativo, al quale possa aggiungersi con particolare peso anche la lontananza da casa per una serie di studenti provenienti da fuori regione ma anche da paesi esteri.

"Da tempo lavoriamo a questo progetto per fornire aiuto psicologico agli studenti che ne faranno richiesta - ha spiegato Pietro Pietrini, direttore IMT - . Abbiamo quindi trovato accoglimento in una convenzione con l'azienda Asl appunto per trasformare in realtà questa utile iniziativa. Purtroppo, i forti impegni di studio e conseguente sacrificio, possono creare un forte peso nell'animo dell'allievo, ed uno sportello di sfogo, in questo caso psicologico, sarà sicuramente un punto di riferimento per molti di loro. Teniamo a sottolineare che abbiamo studenti che provengono dai cinque continenti, e forte di eventuali disagi, possono essere diversità sia nella lingua, che negli usi e costumi dalla nostra cultura, oltre che naturalmente la prolungata e persistente nostalgia di casa".

La convenzione con la Asl locale, vedrà quindi uno staff di psicologi che saranno messi a disposizione degli studenti in forma del tutto gratuita, per affrontare e cercare di superare problemi emotivi che possano creare ostacolo alla frequentazione dell'università e restituire quindi un utile benessere. "Abbiamo realizzato questo progetto anche dopo esserci confrontati con gli allievi stessi, ed abbiamo trovato felice accoglimento - ha aggiungiunto Alessia Macchia, direttore amministrativo IMT. Di stesso parere anche il dottor Luigi Rossi, responsabile distretto Asl della piana di Lucca, il quale ha quindi ribadito il concetto fondamentale di venire incontro agli studenti, mettendo loro a disposizione uno strumento in più per gestire meglio lo sforzo richiesto nel ciclo di studio. "Va poi detto che il servizio verrà esteso a tutta la comunità IMT" - aggiunge Rossi, - "Ovvero, pure i dipendenti potranno usufruirne, mettendo quindi in pratica quanto richiesto ai sensi della legislazione in materia di sicurezza sul lavoro.".

"Si tratta di una pratica già in voga nell'ateneo pisano - ha commentato la dottoressa Gabriella Smorto, direttore della UOC Benessere organizzativo e sanità territoriale -. Già dal 2002, tale progetto è stato messo in atto per gli universitari della Normale e della Sant'Anna di Pisa".

Ha concluso poi la dottoressa Lucia Della Valle, psicologa e psicoterapeuta: "Assieme alle dottoresse Fistesmaire, Massoni e Tocchini, svolgeremo un serie di settori d' assistenza. Consulenza breve e consulenza più complessa, dove in maniera minuziosa verrà delineato il profilo dello studente".

Il progetto, appena partito, sarà gestito in maniera del tutto riservata secondo gli ovvi principi della legge sulla privacy. I colloqui saranno svolti presso l'ex ospedale Campi di Marte di Lucca.