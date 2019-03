Cultura e spettacolo



Selvatella presenta "Le stanze dell'addio" a Lucca

mercoledì, 13 marzo 2019, 08:53

Mercoledì 13 marzo, alle 17.30 presso l'Agorà di Lucca, lo scrittore romano Yari Selvetella presenterà il suo romanzo "Le stanze dell'addio"insieme a Paolo Vanelli. Il libro è stato candidato al Premio Strega 2018 ed è arrivato nella cinquina finalista del prestigioso premio.



L'incontro è aperto a tutti ed è gratuito.A promuoverlo l'Associazione Premio dei Lettori che ha selezionato il volume fra i migliori romanzi pubblicati nell'ultimo anno. Dalle pagine del romanzo affiora il volto vivissimo di una giovane donna, Giovanna De Angelis, madre di tre figli e di molti libri, editor di professione, che si ammala e muore. Il suo compagno la cerca, con la speranza irragionevole degli innamorati, attraverso le stanze - dell'ospedale, della casa, dei ricordi - fino a perdersi. Solo un ragazzo non si sottrae alla fratellanza profonda cui ogni dolore ci chiama e come un Caronte buono gli tende una mano verso la vita che continua a scorrere, che ci chiama in avanti, pronta a rinascere sul ciglio dell'assenza.



Con "Le stanze dell'addio", Yari Selvetella dà voce a un addio che sembra continuamente sfuggire al tentativo di essere pronunciato, come Moby Dick nel fondo del mare, e scrive un kaddish laicissimo eppure pervaso del mistero che ci unisce a coloro che abbiamo amato. Attraverso il labirinto al neon degli ospedali, le stanze chiuse del lutto, il filo tracciato da una penna sul foglio bianco è ancora di salvezza, celebrazione commossa della forza vitale delle parole.