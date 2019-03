Cultura e spettacolo



Sky Stone & Songs: chiacchiere e musica con Stefano Giaccone (Franti)

martedì, 19 marzo 2019, 11:06

Appuntamento speciale, giovedì 21 allo Sky Stone & Songs, quando, alle 21:30, prenderà il via lo showcase, a ingresso libero, tra chiacchiere e musica, con Stefano Giaccone, fondatore e membro dei Franti e dei Kina. Giaccone è considerato uno dei più rilevanti musicisti della scena indipendente italiana con una storia artistica affollata di eventi ed esperienze sia come solista, sia in gruppo.

A Lucca parlerà di sé, della sua musica, della sua voglia di essere sempre fuori dagli schemi, rispondendo alle domande del giornalista Lorenzo Mei, tra gli autori del volume 'Franti – Antistorie da una band non classificata', pubblicato da Nautilus. Ma non ci saranno solo le 'parole': anche la musica di Giaccone avrà il suo spazio: l'artista, infatti, darà vita a un minilive acustico, durante il quale ripercorrerà le tappe salienti della sua carriera, attraverso la sua musica.

Stefano Giaccone è nato a Los Angeles nel 1959 e dal 1966 si trasferisce con la famiglia a Torino. Autodidatta, suona il sax, vari tipi di chitarra, canta, scrive, recita e, solo alle feste, balla. E' il fondatore della band Franti e ha suonato dal 1990 al 1993 con i Kina. Si è esibito in vari Paesi europei, facendo oltre 2mila date live. Dal 1998 al 2014 risiede e lavora in Gran Bretagna. Nel 2017 torna in Italia e, da quell'anno, vive e risiede a Cagliari.

Maggiori informazioni sul sito: www.skystoneandsongs