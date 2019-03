Cultura e spettacolo



Sky Stone, primo incontro sulla storia della musica: il 29 si parla di Bowie

giovedì, 28 marzo 2019, 09:45

Con la primavera tornano gli appuntamenti con la storia della musica, 'Friday I'm in Love' allo Sky Stone & Songs in piazza Napoleone. Il primo incontro è in programma per domani (venerdì 29), alle 21:30 come sempre a ingresso libero. Protagonista del primo incontro è David Bowie.

Al centro della serata, curata da Massimiliano Poggi, saranno soprattutto le influenze che hanno portato Bowie a divenire un mito. Non c'è stato, infatti, un solo momento della sua vita, in cui Bowie non sia stato influenzato dalle controculture o in cui non abbia scavato nel sottosuolo dell'arte. Sempre molto curioso e grande osservatore, ha cercato e scoperto nuove tendenze nel momento in cui queste nascevano, per portarle oltre le barriere dell'underground e farle divenire fenomeno di massa.

Gli incontri proseguono il 5 aprile con 'On Stage - Pagine di storia scritte sui palchi' a cura di Federica di Spilimbergo; il 3 maggio, Carlo Puddu parla invece del 'White Album' dei Beatles che compie 50 anni; si prosegue il 17 maggio con Giovanni Misuri e Boris Battaglia sulla figura di Serge Gainsbourg, mentre il 31 maggio, Lorenzo Mei traccia un ritratto di uno degli artisti più importanti della storia della musica italiana, Lucio Battisti. Infine, il 7 giugno, l'ultimo incontro è a cura di Matteo Lorenzetti che propone un viaggio attraverso la musica dei Depeche Mode.

Per informazioni: www.skystoneandsongs.it