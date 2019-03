Cultura e spettacolo



Spazio Salvetti ospita Officina Verzura con Vittorio Sgarbi

sabato, 30 marzo 2019, 21:28

Domenica 31 marzo, Spazio Salvetti ospita il ciclo d’incontri organizzato con Officina Verzura. Tre incontri d’autore, che saranno inaugurati a partire da domenica, con Vittorio Sgarbi il 31 marzo alle ore 20.00, il 15 aprile con Andrea Scanzi e il 18 aprile con Giampiero Mughini.

Uno spazio questo dedicato ad Andrea Salvetti, il geniale artista lucchese scomparso due anni fa e adesso riaperto come Associazione Culturale dalla moglie Patrizia Grotti, in collaborazione con la rivista di gastronomia Cook_inc., Magazzino 77, Bottega 2.0 e Studio Creativa.

Lo Spazio ha adesso anche una nuova veste multidimensionale, artistica, musicale e culturale. Aperto a terzi può essere affittato per eventi culturali, presentazioni letterarie o musicali, shooting fotografici, riprese, video promozionali e tutorial, corsi di cucina, eventi aziendali e altro ancora.

Un luogo unico, in cui le idee si possano incontrare, fondere, trasformare per creare qualcosa di speciale. Spazio Salvetti è aperto a tutte le forme della creatività.

La serata inaugurale, domenica 31 marzo, con Vittorio Sgarbi che affronterà il tema de “La follia nell’Arte” è sold out. Ancora disponibili invece i posti per le serate successive del 15 e 18 aprile.

Non si tratterà solo di arte, letteratura e design: un elemento fondamentale dell’Associazione Spazio Salvetti è il cibo. Non degli eventi convenzionali, ma momenti di convivialità dove il cibo si fonde con gli ospiti in un ambiente informale e accogliente. Domenica 31 saranno presenti Gabriele Bonci con il suo Pizzarium di Lucca e Massimo Bacci della Macelleria Bacci 1925 di Montignoso (MC) che per l’occasione creeranno una pizza insieme. Lunedì 15 aprile parteciperanno Lorenzo Stefanini, Stefano Terigi e Benedetto Rullo del Ristorante Giglio di Lucca. Giovedì 18 aprile ci saranno Damiano Donati del Ristorante Punto e Cristiano Tomei del Ristorante L’Imbuto entrambi di Lucca. Per accompagnare le serate i vini saranno offerti dalla rete di produttori di Lucca BioDinamica, le birre da Birra Brutòn e Birra Baladin e l’acqua da Acqua San Bernardo.