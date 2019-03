Cultura e spettacolo



Successo per il progetto didattico di educazione ambientale "Un fiume per amico"

venerdì, 29 marzo 2019, 15:09

"Un fiume per amico" è il progetto didattico di educazione ambientale che l'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale ha dedicato ai piccoli studenti delle scuole primarie e secondarie.

Dal 2010 l'Autorità di bacino del fiume Arno e dal 2015 l'Autorità di Bacino Pilota del Fiume Serchio hanno coinvolto rispettivamente 260 e 40 classi pari a circa 5'700 e 1'100 studenti che, con lezioni frontali in classe condotte dallo staff delle Autorità e uscite lungo il fiume con la possibilità di effettuare laboratori all'aperto, hanno approfondito la conoscenza dell'ambiente fluviale, dei suoi abitanti e delle sue caratteristiche, dalla sorgente alla foce, al fine di comprendere come la presenza dei fiumi abbia influito nell’attuale conformazione delle città e per promuovere lo sviluppo di una cultura del rispetto ambientale e dell'utilizzo responsabile della risorsa idrica, presupposto per la formazione di un atteggiamento consapevole nei confronti della salvaguardia del territorio da rischi idrogeologici quali frane e alluvioni.

Il successo ottenuto da questa iniziativa, che ha avuto nel tempo anche il patrocinio del Comune di Lucca e che è stato inserito nel progetto de "Le Chiavi della Città" del Comune di Firenze, è stato possibile grazie al contributo fondamentale della Fondazione Banca del Monte di Lucca, determinante nella creazione di un libretto per i giovani studenti chiamato "Un fiume per amico". E' stato proprio grazie al sostegno della Fondazione Banca del Monte di Lucca che per la prima volta, in occasione dell'anno scolastico 2018/19, si è deciso di unificare le due esperienze lucchesi e fiorentine per sintetizzarle in un unico progetto educativo creando un unico libretto condiviso da tutti gli alunni. Questo è il primo passo per raggiungere l'obiettivo di andare a toccare tutto il territorio del Distretto, ampliando il raggio di azione di questa attività anche alla Liguria, alla Toscana del sud e al Magra. La sfida è stata quella di tradurre in un linguaggio semplice e diretto i contenuti importanti relativi alle tematiche ambientali in modo da raggiungere i “piccoli” utenti incuriosendoli ed incoraggiandoli ad intraprendere un viaggio lungo tutto il percorso dei fiumi del nostro Distretto, con la consapevolezza che gli studenti di oggi saranno i futuri cittadini di domani che potranno fruire in modo consapevole e responsabile di questa importante risorsa che sono i nostri fiumi. Questo è un aspetto a cui il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha mostrato una grande sensibilità e il progetto sarà presentato dal Segretario Generale dell'Autorità di bacino dell'Appennino Settentrionale - ing. Massimo Lucchesi – al Ministro Costa nel corso delle prossime riunioni congiunte. Inoltre a conclusione degli incontri con i ragazzi l'Autorità di Bacino organizzerà, presso la propria sede di Lucca in via Vittorio Veneto n°1, la I^ mostra dedicata ai disegni e ai plastici che questi hanno realizzato per il progetto "Un fiume per amico".