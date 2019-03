Successo per l’incontro con la Premiata Fabbrica di Mattonelle "A. Tessieri & C"

Altri articoli in Cultura e spettacolo

sabato, 30 marzo 2019, 12:32

A un anno dalla morte di Vittorio Taviani, scomparso il 15 aprile 2018, il Lucca Film Festival e Europa Cinema 2019 dedicano un Omaggio a Paolo e Vittorio Taviani, a cura di Riccardo Ferrucci e Alessandro Romanini, responsabile degli eventi espositivi del Festival, con la collaborazione di Annalisa Bugliani

sabato, 30 marzo 2019, 12:30

I registi e attori Joe Dante, Mick Garris, Philip Gröning, Rutger Hauer, Paolo Taviani e Michel Ocelot saranno fra i protagonisti del Lucca Film Festival e Europa Cinema 2019

sabato, 30 marzo 2019, 10:56

Per il Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord la sicurezza idraulica parte dai banchi di scuola. Sono oltre 1300, per un totale di 64 classi, gli alunni che in questi mesi stanno partecipando con entusiasmo ai progetti didattici promossi dal Consorzio

sabato, 30 marzo 2019, 10:18

Rettifica del presidente di Animando, Paolo Citti, a seguito del concerto che si è svolto venerdì 22 marzo alle 21 in Sala Tobino a Palazzo Ducale.

sabato, 30 marzo 2019, 10:06

Migliaia i visitatori della manifestazione tenutasi al Palazzo delle Esposizioni della Fondazione Banca del Monte di Lucca. Centinaia le visite specialistiche erogate gratuitamente

venerdì, 29 marzo 2019, 19:12

Sabato 30 marzo proseguirà con il sesto appuntamento il V Festival Regionale di Teatro amatoriale “Il ToscaNello” organizzato dalla F.I.T.A. - Federazione Italiana Teatro Amatori - Provinciale di Lucca e Regionale della Toscana, in collaborazione con il Comune di Lucca, al Teatro Comunale “Idelfonso Nieri” di Ponte a Moriano