Tastierissima: il classicismo viennese e la musica di Mozart, Haydn e Beethoven

giovedì, 14 marzo 2019, 12:00

Prosegue Tastierissima, il ciclo di lezioni-concerto dedicato all'affascinante storia del pianoforte promosso dall'Associazione musicale lucchese e curato dal maestro Fabrizio Giovannelli, con la partecipazione del Conservatorio "G. Puccini" di La Spezia e dell'ISSM "L. Boccherini", che lo ha inserito nella sua rassegna "Open Piano".



Il prossimo appuntamento è per sabato 16 marzo, alle 17:30, e si intitola "Ragione e sentimento. Il classicismo viennese". Accompagnato dalle letture di Massimo Viganò, Fabrizio Giovannelli guiderà il pubblico all'ascolto dei brani eseguiti dagli allievi dei due conservatori toscani Matteo Ballini, Matteo Bogazzi, Gabriele Duggento e Michele Franceschi. La regia e i testi sono di Alice Blanda.



In programma la Sonata in fa maggiore XVI/23 (I movimento) di Franz Joseph Haydn, la Sonata in si bemolle maggiore op. 24 n. 2 (I movimento: Allegro con brio) di Muzio Clementi, la Variazione su "Salva tu domine" da I filosofi Immaginarii di Paisiello di Wolfgang Amadeus Mozart, la Sonata op. 50 n. 3 "Didone Abbandonata, scena tragica" (I movimento) di Muzio Clementi, la Sonata op. 111 di Ludwig van Beethoven e la Sonata op. 120 D664 (I movimento: Allegro moderato) di Franz Schubert.



Tastierissima prosegue domenica 31 marzo con "I grandi romantici, tra virtuosismo e salotto" e si conclude sabato 6 aprile con "Itinerari del '900, le molte voci del pianoforte". Tutti gli appuntamenti si tengono alle 17:30 all'Auditorium "Boccherini" e sono a ingresso gratuito.