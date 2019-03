Cultura e spettacolo



Tutto pronto per il "Dance meeting Lucca 2019"

venerdì, 29 marzo 2019, 15:52

di barbara ghiselli

Presentata questa mattina l'iniziativa “Dance meeting Lucca 2019”, una delle più importanti manifestazioni in Italia dedicata interamente alla danza che si terrà dal 9 al 14 aprile nel centro storico della città. “Siamo molto soddisfatti che la manifestazione – ha esordito alla conferenza stampa Lorella Reboa, direttrice artistica di 'Dance Meeting' – giunta alla sua settima edizione sia cresciuta di anno in anno e raccolga il meglio di questo settore in Italia. Saranno presenti scuole di danza, gruppi e importanti accademie internazionali che si incontreranno a Lucca per confrontarsi attraverso spettacoli, concorsi, masterclass e presentazioni”. Reboa ha voluto ricordare uno degli eventi di spicco della manifestazione ovvero il Gala di apertura del 'Dance meeting' che avrà luogo al teatro del Giglio il 12 aprile e durante il quale sarà assegnato il premio alla carriera a Giuseppe Picone, uno dei più importanti ballerini in Italia, ora direttore del corpo di ballo del teatro San Carlo di Napoli. La serata vedrà inoltre la partecipazione dei ballerini della Scala, Beatrice Carbone e Salvatore Perdichizzi e degli allievi di grandi scuole europee sia di balletto che di danza contemporanea.

Il Dance Meeting si aprirà martedì 9 alle 17 con un contest di hip hop in piazza San Michele per proseguire il giorno successivo, mercoledì 10 aprile nella chiesa monumentale di San Francesco che sarà il palcoscenico di un evento di grande rilievo. In occasione dei quarant'anni dalla morte di Nino Rota, l'orchestra dell'istituto superiore musicale Boccherini e i danzatori del DIP (Dance Intensive Programme) renderanno omaggio al maestro su musiche del “Gattopardo”, “Il Padrino”, “Romeo e Giulietta”, “La Strada”. Dirigerà l'orchestra il Maestro GianPaolo Mazzoli con le coreografie di Luisa Guicciardini. L'ingresso è gratuito ma occorre ritirare il biglietto/invito al Teatro del Giglio.

“Siamo molto contenti di collaborare a questa iniziativa – ha sottolineato la docente dell'istituto musicale Boccherini, Elena Giannesi – e a questo proposito voglio far presente anche un altro appuntamento che vedrà protagonista l'orchestra dell'istituto superiore musicale Boccherini e i danzatori del DIP: giovedì 11 aprile alle 16 presso l'auditorium Boccherini infatti presenteranno il concerto/spettacolo “L'Histoire de Babar le petit éléphant” ad ingresso libero per la città. Si replicherà venerdì 12 aprile con tre spettacoli dedicati alle scuole primarie di Lucca e al quale sono già prenotati ben 400 bambini”.

Il vicesindaco Giovanni Lemucchi ha dichiarato che la manifestazione Dance Meeting, partita come una scommessa è diventata con gli anni uno degli eventi più importanti dal punto di vista artistico culturale e ha voluto evidenziare il coinvolgimento di associazioni e scuole, anche del territorio, per la buona riuscita dell'evento. “ I luoghi simbolo della città saranno il palcoscenico naturale di questa manifestazione: – ha aggiunto Lemucchi – il teatro del Giglio, villa Bottini, auditorium Boccherini, chiesa di San Francesco, la Pia Casa, in piazza San Frediano, piazza del Suffragio, piazza Cittadella, piazza San Michele, piazza dei Mercanti e piazza San Martino e i negozi del centro”.

Duccio Casini, organizzatore di Dance Meeting, ha posto l'accento anche sulle molte iniziative collaterali come il concorso in collaborazione con la Confcommercio per la migliore vetrina dedicata al tema della danza. Tutù di tulle, scarpette da punta e foto d'autore nelle vetrine per salutare i partecipanti. Sarà possibile votare la vetrina preferita sulla pagina Facebook ConcorsoVetrineDanzaLucca. Casini ha voluto poi ringraziare tutti gli sponsor della manifestazione e, a questo proposito, ha ricordato il contributo dato per Dance Meeting dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Per il programma completo: www.aed.dance