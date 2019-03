Cultura e spettacolo



Ugo Nasi svela a Lucca un’anteprima del terzo volume della “Saga del Mistero”

domenica, 31 marzo 2019, 10:01

di daniela nardi

Grande successo per la presentazione a Lucca di Arcana Rubris, il legal thriller storico di Ugo Nasi, svoltasi sabato 30 marzo presso la libreria Ubik, presentata da Daniela Nardi che ha intervistato lo scrittore, che ha risposto anche alle domande dei molti presenti e ha poi autografato le copie del libro.

Ugo Nasi è un avvocato milanese che da qualche tempo risiede in Toscana con la famiglia, appassionato di storia, di arte e di legal thriller.

Arcana Rubris è il suo terzo libro ed è il secondo volume della “Saga del Mistero”, che si compone de “Le Pagine Perdute”, uscito nel 2015 e di un terzo volume di prossima uscita. Tutti e tre i libri hanno come protagonista l’avvocatessa e pubblico ministero Viola Borroni.

Senza svelare troppo del libro, Daniela Nardi ne ha sottolineato il legame con la Toscana, che è la location di gran parte della storia che, salvo brevi episodi in Spagna e a Londra, spazia da Certaldo a Vico Pisano a Volterra passando poi per la Rocca della Verruca, un’antica fortezza ormai diroccata che si trova sui monti pisani, vicino a Calci, che è stata anche interessata dall’incendio del monte pisano del settembre 2018 e che è un luogo ricco di misteri e leggende tra cui quella secondo cui sotto la rocca si snoderebbe una serie di cunicoli che la collegherebbero con Pisa. Se quella dei cunicoli sotterranei è probabilmente solo una leggenda, è invece verosimile che Leonardo da Vinci la sfruttasse per i suoi disegni a volo d’uccello vista l’ottima visuale che offre.

Nardi ha evidenziato lo stretto legame di Arcana Rubris non soltanto con la Toscana in generale, ma con Lucca in particolare sia perché anche Lucca è in parte il set di una delle scene finali più avvincenti, sia perchè i co-protagonisti di buona parte della storia sono un’illustre coppia di cittadini lucchesi del 1400, i coniugi Giovanni e Giovanna (nata Cenami) Arnolfini.

Il libro è un legal thriller storico, articolato su 3 piani temporali diversi che vanno dalla prima metà del 1.400, ai giorni nostri passando per gli anni 60 e che ruota attorno ad un ritratto che si dice essere maledetto (il gemello del famoso ritratto dei coniugi Arnolfini di Jan Van Eyck) e che è la causa di una serie di efferati omicidi che Viola Borroni si troverà a dover risolvere, rimanendo invischiata in una serie di pericolose avventure insieme ad un aitante ispettore di polizia, con il quale intreccia una relazione dando un tocca di rosa al giallo e al rosso della trama.

Nardi ha sottoposto lo scrittore ad una serie di domande interessanti, chiedendogli come sia riuscito a passare da una scrittura legale - giuridica qual è quella degli avvocati, a una scrittura narrativa e letteraria.

Nasi ha svelato che il segreto sta proprio nel fatto di essere abituato a scrivere, ancorchè atti legali. La narrativa forense lo ha aiutato molto anche come scrittore.

Allo scrittore è stato poi chiesto perché abbia inserito anche Lucca e due cittadini lucchesi tra i protagonisti del libro e Nasi ha ammesso di essere da sempre affascinato da Lucca e dai suoi misteri, tra cui la figura degli Arnolfini.

Alla domanda se esista, almeno per lui, un’immedesimazione con i personaggi che racconta, lo scrittore ha ammesso di aver vissuto, durante la fase creativa di stesura del libro, un vero e proprio transfer emotivo con i suoi personaggi dai quali ha impiegato un po’ di tempo a staccarsi.

Ugo Nasi ha poi illustrato ampiamente la simbologia che permea il ritratto dei Coniugi Arnolfini di Jan Van Eyck, dalle arance al candelabro, alle vesti dei coniugi sino al famoso specchio.

Nasi ha spiegato che spesso sono i personaggi che crea che lo guidano nella trama del romanzo, come è avvenuto in Arcana Rubris ove ha intrecciato i misteri della Rocca della Verruca con quelli del ritratto degli Arnolfini in modo anche a lui stesso un po’ inaspettato, sentendosi quasi spinto dai suoi protagonisti a far incastrare in modo fluido e naturale questi due elementi tanto misteriosi.

Una lettrice ha quindi chiesto allo scrittore quando uscirà il terzo volume della saga del mistero e Nasi, inaspettatamente, ha svelato in anteprima proprio a Lucca la trama - sinora top secret - del terzo romanzo storico, illustrando che avrà al centro sempre due misteri (in ogni volume della saga infatti i misteri che si intrecciano sono sempre due) di cui uno è una lapide misteriosa. Lo scrittore si è spinto anche oltre, rivelando che una delle protagoniste sarà una principessa che visse due volte e che l’uscita del libro potrebbe avvenire già prima dell’estate.

Alla fine della presentazione Ugo Nasi, dopo aver ringraziato la libreria Ubik per l’ospitalità, la relatrice e la Gazzetta di Lucca per la recensione del libro, si è dedicato al firma copie, circondato dai numerosi lettori intervenuti all’evento.

Fa piacere che Lucca, che già è meta turistica di fama internazionale, diventi attrattiva come ambientazione non soltanto di film e di fiction, ma anche di libri.