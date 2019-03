Cultura e spettacolo



Ultimi posti liberi per la cena e serata di solidarietà al progetto "Giochiamo in sala operatoria"

mercoledì, 27 marzo 2019, 12:25

Sono rimasti ormai pochi posti liberi per la “fantastica cena di solidarietà a favore del progetto: “Giochiamo in Sala Operatoria” con le infermiere, che si prendono cura dei bambini e che prestano servizio all’ospedale S. Luca di Lucca, che si terrà questo venerdì 29 marzo dalle ore 20 presso il presso il ristorante “Villa Papao” in via vecchia Pesciatina a Lunata.

L’organizzatrice dell’evento, l’Associazione Tèlia, (associazione che nasce dalla passione di un gruppo di donne desiderose di mettere le proprie competenze culturali, civiche e umane a disposizione degli altri), con la partecipazione di Banca Consulia come sponsor, ricorda che il progetto «Giochiamo in sala operatoria», è nato spontaneamente nel novembre 2015 con le infermiere: Lucia Bertolucci, Mery Scorzelli, Carla Pardini, Rossana Del Barba, Barbara Aloisi e Valentina di Cesare, ed è svolto in modo totalmente volontario dalle operatrici sanitarie dell’Ospedale San Luca ed è una eccellenza tutta lucchese. L’iniziativa ha preso vita dal fatto che quando un bambino deve operarsi, le infermiere del blocco operatorio, con amore (e fondi propri) da tre anni gli comprano un regalino, ma soprattutto gli mostrano la sala operatoria come se fosse una “navicella spaziale”, infatti è stata realizzata una vera un’astronave di Star Wars dove il bambino ne diventa il protagonista, rendendo così un’esperienza traumatica quale è un’operazione possa comparire quasi un gioco ed al tempo stesso ne rassicura la famiglia intera vedendolo più sereno e tranquillo.

A questo nuovo appuntamento benefico, di cui ricavato sarà interamente devoluto alle infermiere per continuare a sviluppare il progetto, durante il convivio avrà anche vari momenti di animazione con ospiti del mondo dello spettacolo e dello sport. Ci sarà la partecipazione del comico lucchese Matteo Cesca che indubbiamente saprà vivacizzare la serata, per i bambini un angolo con le lettrici del progetto “Nati per Leggere”, lo staff infermiere del San Luca spiegheranno il progetto portando anche delle testimonianze, infine con molta probabilità ci saranno anche due speciali ospiti d’onore dello sport e i nomi sarebbero: quello della neo vice campionessa del Mondo di bowling, titolo appena conquistato ai Mondiali Special Olympics di Abu Dhabi, la bowler lucchese Marina Petri e proprio dell’ultimora è l’invito della squadra della Lucchese.

Infine questa cena con animazione a Villa Papao, avrà un menù (per la partecipazione: adulti euro 18/ bambini euro 12) a base di: taglieri di crudo, rigatino e salame toscano; croccante di bruschetta; crostino rustico toscano; pecorino della Garfagnana; olive lucchesi; tortino di verdure a km 0; pizza a spicchi; ravioli freschi di ricotta e spinaci al radicchio rosso e noci; dessert delizia con crema di mascarpone e cioccolato; vini bianchi e rossi delle colline lucchesi.

E con l’invito delle “telie” organizzatrici: “Guarda il venerdì con occhi nuovi!” ecco dove informarsi e prenotarsi: 338.6426744, email: associazionetelia@gmail.com o sul social facebook: @associazionetèlia .

Col ricavato della cena il progetto prosegue e si auto sosterrà per questo 2019.