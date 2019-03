Cultura e spettacolo



Un 8 marzo in musica con il concerto "Jazz Meets Film Music" a cura della 50 & Più Università

mercoledì, 6 marzo 2019, 11:01

Si chiama "Jazz meets film music" l'evento che la 50 & Più Università organizza per venerdì prossimo per celebrare la Festa della Donna con un "8 marzo in musica". L'appuntamento - in collaborazione con il Circolo Lucca Jazz, il contributo della Fondazione Banca Del Monte di Lucca e i patrocini di Comune di Lucca e Provincia – rientra nel calendario di eventi di "Aspettando Lucca Jazz Donna 2019" e si svolgerà a partire dalle 16,30 (ingresso libero) all'interno dell'auditorium dell'istituto superiore di studi musicali Luigi Boccherini. Ludovico Fulci, compositore di colonne sonore (ha collaborato a lungo anche con Ennio Morricone) e pianista che spazia dal jazz alla musica da film ed a espressioni anche di musica colta, presenterà un programma variegato che deriva dalle esperienze musicali che nel corso di una trentennale carriera ha sviluppato. Questo il cast artistico completo: Anna Chulkina – violino; Gianfranco Borelli – viola; Anna Armatys – violoncello; Marco Cattani – chitarra classica e jazz; Nino Pellegrini – contrabbasso; Vladimiro Carbomi – batteria; Bianca Barsanti – soprano lirico e jazz singer; Ludovico Felci – pianoforte, con la partecipazione del coro 50 & Più Università diretto dal maestro Silvano Pieruccini.