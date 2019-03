Cultura e spettacolo



Una conferenza sul futuro della ricerca scientifica

lunedì, 25 marzo 2019, 11:00

di annalisa ercolini

“A cosa serve la scienza? - chiarisce la senatrice - A porsi delle domande sempre più precise. Ogni giorno è un dovere stare lì e nessuno può confermarti che l’ipotesi che hai ideato sarà vincente.”

Nell’incontro tenuto al cinema Moderno di Lucca, la scienziata e senatrice a vita Elena Cattaneo ha tenuto una conferenza sul tema della ricerca sulle cellule staminali e delle possibili applicazioni in ambito medico per il contrasto delle malattie rare. L’iniziativa organizzata dalla Croce Verde P.A. di Lucca è stata moderata dal giovane antropologo molecolare lucchese Luca Pagani, ricercatore all’Università di Padova.

Con l’umiltà dei grandi ha narrato, in modo fruibile, alla platea composta per lo più da cittadini lucchesi ma anche da medici cos’è la malattia Corea Huntington. Quando sono iniziate le ricerche (1979), qual è la provenienza del gene CAG, cosa è stato realizzato fino ad oggi. Con la stessa dedizione riservata al lavoro di ricerca in laboratorio ha illustrato le spiegazioni supportata da brevi video e da molte slide: dall’onda gravitazionale fino alla ricerca del gene malattia. “E’ possibile creare dei farmaci a base di DNA, viene sperimentato negli animali e i risultati sugli animali sono stati così straordinari che nel 2016 è cominciata la prima sperimentazione di questo scotch molecolare. C’è una strategia specifica per la sperimentazione, questa si chiude con risultati sorprendenti in fase 1. - Continua la senatrice – è la fase per valutare la tossicità, effetti indesiderati. Nel dicembre 2017 entra in campo Roche e si dimostra che nei pazienti a cui è stato somministrato questo scotch molecolare ha avuto efficacia tanto che si è ridotto il 50, 75 per cento della proteina tossica. Roche ha deciso che si saltasse la fase 2 e si andasse direttamente alla fase 3 che comincia adesso.”

Con questa notizia la voce della senatrice si incrina, tremante dall’emozione continua: “E’ una fase che coinvolge anche l’Italia, sono sei i centri clinici italiani fra questi anche Firenze. Cominciano i reclutamenti.”

La notizia è del 22 marzo: “E’ un’infusione intratecale che invece di farne una al mese ne basta una ogni due mesi. Io penso che la storia della malattia di Huntington come le altre malattie genetiche è destinata a cambiare.”

Conclude commossa: “Questa è la strada maestra e non vogliamo lasciare nulla di intentato. Oltre a questo c’è il mondo dei malati le loro necessità, non vogliamo toglierli dal nostro orizzonte. C’è voluta la scienza per disinnescare questa cattiveria.”

Una standing ovation l’abbraccia mentre la scienziata si asciuga le lacrime e sicuramente il grazie che appare nell’ultima slide non deve essere rivolto a Noi ma a Lei.