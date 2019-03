Cultura e spettacolo



Una serata jazz con Ludovico Fulci Quartett

mercoledì, 20 marzo 2019, 12:40

Proseguono con successo le serate di "Musica al Caffè", il ciclo di concerti organizzati dal Caffè delle mura in collaborazione con il Circolo Lucca Jazz e Animando. Venerdì 22 marzo alle 21:45 sarà la volta del jazz con il Ludovico Fulci Quartett.



La musica di Ludovico Fulci è influenzata dai molti generi musicali con i quali si esprime. Compositore jazz, autore di musica da film, di musica elettronica e di avanguardia oltre che pianista, tastierista e programmatore, Fulci presenterà brani musicali di ispirazione "standard" tratti da Omage to Her e pagine che nascono dalla musica di avanguardia del Novecento (tratte da Something between us). Spazio anche alla fusion con Lonely Voice e le sue costruzioni orchestrali. Ad accompagnare Fulci in questa serata saranno tre musicisti di altissimo livello quali Marco Cattani (chitarra), Nino Pellegrini (contrabbasso) e Vladimiro Carboni (batteria).



Ludovico Fulci da sempre affianca all'attività "classica" quella di musicista di jazz militando in varie formazioni, alcune delle quali di respiro internazionale come il Quartetto di Massimo Urbani, Edy Palermo Quartett, Steve Grossmann Quartett, Marcello Rosa Quintett. Compositore, arrangiatore e orchestratore di colonne sonore per film e serie tv, svolge un'intensa attività collaborando con i più famosi compositori italiani tra i quali Armando Trovajoli, Nicola Piovani ed Ennio Morricone. Con quest'ultimo la collaborazione dura quasi 15 anni prendendo parte a tutte le incisioni delle musiche da film e all'attività concertistica.

Marco Cattani, diplomato in chitarra, composizione e arrangiamento jazz e didattica musicale, ha all'attivo importanti collaborazioni tra cui quelle con il trombettista Paolo Fresu, la cantante Petra Magoni, il clarinettista Gabriele Mirabassi. Ha prodotto e arrangiato gli spettacoli "Cosa c'è intorno a Puccini" e "Nino Rota e la Luna" di B. Tommaso per la Festa Europea della Musica a Lucca. Dal 2011 fa parte dell'ensemble "Bruno Tommaso JW".

Giovanni Pellegrini (detto Nino) ha studiato contrabbasso classico con Paolo Tommasi e jazz con Paolino Dalla Porta, Furio Di Castri, Bruno Tommaso. Nella sua carriera ha suonato con musicisti del calibro di Enrico Rava, Stefano Battaglia, Paolo Fresu, Marco Tamburini, Klaus Lessmann, Tino Tracanna, Mauro Grossi, Stefano Bollani, Barbara Casini, Stefano Cantini, Nico Gori e moltissimi altri.

Vladimiro Carboni, specializzato in generi musicali appartenenti alla cultura afro e latino-americana, dal 1996 lavora con ingaggi nel circuito musicale internazionale e ha partecipato ad alcuni dei più prestigiosi festival jazz in Europa e Nord America. In qualità di autore ed esecutore collabora con importanti case discografiche internazionali.



L'ingresso al concerto prevede una consumazione obbligatoria. È possibile cenare al Caffè delle mura prenotando al 334 3412486.