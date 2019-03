Visite guidate a Palazzo Ducale e apertura straordinaria del percorso olfattivo "Il Naso e la Storia"

Altri articoli in Cultura e spettacolo

giovedì, 14 marzo 2019, 13:27

Al termine di una campagna durata tre mesi, sono stati ufficializzati i vincitori dei premi che Enegan ha destinato per il progetto “Elio e i Cacciamostri”. L’iniziativa, di respiro nazionale, ha coinvolto studenti delle scuole primarie di tutta Italia con un fine prettamente educativo

giovedì, 14 marzo 2019, 12:04

Il primo giorno di primavera, il 21 marzo, coincide con la Giornata Mondiale sulla Sindrome di Down. La scelta della data 21/3 non è casuale: la Sindrome di Down infatti è detta anche Trisomia 21 ed è caratterizzata dalla presenza di un cromosoma in più nella coppia dei cromosomi numero...

giovedì, 14 marzo 2019, 12:02

Il 15 marzo si celebra l’ottava edizione della Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla, dedicata alla lotta e alla consapevolezza nell'ambito dei disturbi dell’alimentazione

giovedì, 14 marzo 2019, 12:00

Prosegue Tastierissima, il ciclo di lezioni-concerto dedicato all'affascinante storia del pianoforte promosso dall'Associazione musicale lucchese e curato dal maestro Fabrizio Giovannelli, con la partecipazione del Conservatorio "G. Puccini" di La Spezia e dell'ISSM "L. Boccherini", che lo ha inserito nella sua rassegna "Open Piano"

giovedì, 14 marzo 2019, 11:37

Nei giorni 7 e 8 giugno nella storica Villa Bottini di Lucca, si svolgerà la terza edizione del festival come sempre dedicato alla scena indie italiana

giovedì, 14 marzo 2019, 11:35

Ripartono le attività della Lega Italiana Sbandieratori, sodalizio che conta decine di compagnie affiliate in tutta Italia. Tanti e importanti sono anche per il 2019 gli appuntamenti che vedranno impegnati atleti, musici e istruttori