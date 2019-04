Cultura e spettacolo



A Lucca la presentazione del nuovo libro di Sergio Casella

martedì, 2 aprile 2019, 10:39

"Vincere la paura in azienda" è il titolo del nuovo libro di Sergio Casella, presidente PCMC Italia, che verrà presentato giovedì 4 aprile la presentazione. Ad intervistarlo Alessio Ciacci, personalità del mondo green, e Giulio Sensi, giornalista. Appuntamento al Caffè Letterario Luccalibri alle 18 – ingresso libero.

Superare le situazioni di paura che paralizzano un’azienda e trovare, in sé e nel proprio gruppo di lavoro, gli strumenti per rispondere ai momenti di difficoltà in maniera costruttiva.

Viene da anni di esperienza in azienda l’idea per il nuovo libro dell’imprenditore Sergio Casella, presidente di PCMC-Paper Converting Machine Company Italia, che per l’editrice Tecniche Nuove ha scritto “Vincere la paura in azienda – perché nelle organizzazioni di successo le cose accadono”.

Dopo la ‘prima’ di successo nel salone dell’Arcivescovado di Lucca giovedì (4 aprile) alle 18 si terrà una nuova presentazione al Caffè Letterario Lucca Libri in Viale Regina Margherita 113. L’autore dialogherà con Alessio Ciacci, ex assessore comunale a Capannori e amministratore di società municipalizzate in diverse realtà italiane, e con il giornalista Giulio Sensi, presidente di Geal Spa.

Il nuovo libro Sergio Casella affronta un tema importante, quello della 'paura' in azienda. L’autore mostra, con uno stile agile e accattivante, i modelli organizzativi e i comportamenti che un leader e il management di un’azienda dovrebbero adottare per fare sì che il livello di coinvolgimento e responsabilizzazione del personale cresca, trasformando la paura da elemento negativo e immobilizzante a una forte fonte di motivazione e accettazione delle sfide.

Il naturale corollario, la risposta alla paura, sta tutta nelle persone che compongono l’azienda. Un'azienda cresce, questo il messaggio di Casella, quando invece di essere un'aggregazione di individui, riesce a diventare una comunità di persone unite da uno o più valori, chiari, condivisi che sono volti al bene comune di tutti i membri di quella comunità. Se questo accade i numeri in crescita sono una conseguenza automatica.

Il manager lucchese torna con questo volume a pubblicare a 5 anni di distanza dal successo “La morale aziendale”, volume nel quale si proponeva un modello di leadership dove al centro di tutto c'era la realizzazione della persona nel posto di lavoro. Un obiettivo che ha come primo step il creare ambienti di lavoro sereni, dove tutti si sentono parte di un progetto e sono felici di dare il loro contributo.