A Parigi gli artisti dell'associazione Kouros di Lucca

venerdì, 12 aprile 2019, 10:37

Dopo aver riscosso grande apprezzamento da parte del pubblico in diverse città italiane il progetto espositivo itinerante "I Love Italy", ideato nel 2017 da Francesca Callipari con lo scopo di promuovere l'arte italiana e dunque gli artisti più meritevoli attivi sul nostro territorio, "vola" a Parigi, dando così il via al suo viaggio itinerante in Europa.

Grazie all'Associazione Kouros di Lucca, infatti, 23 rappresentanti del collettivo I Love Italy avranno la straordinaria opportunità di esporre le loro opere presso l'ART SHOPPING de Le Carrousel du Louvre, la grande fiera dell'Arte in Europa dove le Gallerie di tutto il mondo e gli artisti mostrano le loro opere a più di 10.000 operatori del mercato internazionale dell'Arte Contemporanea.

Situato all'interno di un ambiente storico e culturale unico come quello del LOUVRE e destinato principalmente ai collezionisti l'Art Shopping si propone come un evento ad alto potenziale di vendita, rappresentando altresì una vetrina di prestigio per gli artisti presenti dal momento che si colloca all'interno dello stesso complesso che ospita il più grande museo del mondo.

Evidenziando le bellezze e le ricchezze di questo Paese e dimostrando le potenzialità e il valore del made in Italy, attraverso il progetto I love Italy si è cercato di attuare in ogni tappa una riflessione profonda sul potere dell'arte quale mezzo attraverso cui avviare una rinascita culturale, economica, e sociale, mostrando quando l'arte contemporanea sia attiva e attenta ai problemi della società.

Attraverso le opere esposte, l'Associazione Culturale Kouros desidera offrire in questa occasione una vastissima gamma di proposte che vanno dal figurativo all'astratto, dal paesaggio all'onirico, fino all'informale, alla fotografia e all'arte digitale, soddisfacendo i diversi gusti dei collezionisti e rimarcando l'importanza di investire sull'arte italiana.

Saranno esposte le opere dei seguenti artisti: Stefania COMASCHI, Adina UNGUREANU, Francesca BICE GHIDINI, Nadiya YATSULCHAK, Francesca SCESA, Gilda PANTULIANO, Roberta DEL CONTE, Flora TROJER, Laura LEPORE, Cristina MODOLO, Martina SACHELI, Rosanna ANELLI, Maria Rosaria IACOBUCCI, Giampiero MURGIA, Nello SPATARO, Rosa LIOTTO, Manuela CHITTOLINA, Majla CHINDAMO, Francesca SORRENTINO, Andrea SEVERI, Paola TRAMONTIN, Maria STRANGIO, Giuseppe CANNITO,