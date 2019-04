Cultura e spettacolo



Accademia cinema toscana: il 13 aprile c'è l'open day

giovedì, 11 aprile 2019, 13:13

Con quattro anni di attività di promozione culturale e formazione nel campo cinematografico, Accademia Cinema Toscana (ACT – via Elisa, 63 - Lucca) , si prepara a dare il via a un nuovo, ricco calendario di appuntamenti e iniziative mirate a coloro che vogliono fare del cinema una professione. Si parte sabato 13 aprile, con l'ormai tradizionale Open day, un importante momento per conoscere da vicino i corsi, i docenti, le masterclass, gli spazi di una delle realtà più dinamiche in Toscana. L’Open day è aperto a tutti, da chi ha già le idee chiare su cosa vorrebbe fare o in cosa vorrebbe specializzarsi, a coloro che invece si accostano alle macchine da presa, agli schermi, ai dialoghi per la prima volta o, ancora, a chi è semplicemente curioso di vedere come funziona la scuola.

Aprile è anche il mese che segna l'inizio delle produzioni dei cortometraggi finali degli studenti del II e III anno. I cortometraggi hanno bisogno di attori, per trovare i quali Accademia ha organizzato casting in tutta la Toscana. Alcuni sono già stati fatti, altri si svolgeranno il 12 aprile proprio in sede. Le riprese si concluderanno il 15 maggio. I prodotti finiti saranno proiettati il 31 maggio, durante la Giornata del Cinema, evento di chiusura dell'anno accademico, gratuito e aperto alla cittadinanza.

Dopo la pausa estiva, le attività di Accademia ripartiranno il 28 settembre con un secondo Open day e due importanti novità: il programma interACT e Accademia Recitazione Toscana.

A ottobre una delegazione di 22 studenti svedesi arriverà a Lucca per girare un cortometraggio da realizzare a quattro mani con studenti italiani nell’ambito di InterACT, progetto internazionale di scambio studentesco ideato da ACT.

Accademia Recitazione Toscana è invece il nuovo corso triennale dedicato agli attori e ai performer di domani. Il corso partirà lunedì 4 novembre 2019 e porterà a Lucca tanti giovani che sognano di lavorare nel mondo dello spettacolo. «Impegnerà gli studenti in attività didattiche e laboratoriali tutti i giorni, dalle 9 alle 15, dal lunedì al venerdì e a volte anche durante il fine settimana – spiega Emiliano Galigani, direttore di ACT - È un corso intensivo, immersivo e totalizzante, perché crediamo fortemente che chi vuole fare della recitazione il proprio mestiere debba avere non solo passione, ma anche dedizione allo studio, nella teoria e nella pratica giornaliera».

Per maggiori informazioni: info@accademiacinematoscana.it o 0583 463950.