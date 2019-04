Cultura e spettacolo



Al "Boccherini" il pianista Banasik in concerto e lo spettacolo sul piccolo elefantino Babar

mercoledì, 10 aprile 2019, 12:15

Ancora un ospite internazionale protagonista degli eventi dell’Istituto superiore di studi musicali “L. Boccherini”. Per Open Piano, la rassegna dedicata al pianoforte che si svolge ogni anno nell’ambito della stagione Open dell’Istituto, venerdì 12 aprile, alle 21, si esibirà sul palco dell’Auditorium “Boccherini” il pianista polacco Piotr Banasik.

Banasik si è diplomato con il massimo dei voti all'Accademia di musica di Katowice nel 2006, sotto la guida del M° Andrzej Jasiński. Ha quindi frequentato numerosi corsi di perfezionamento, lavorando con artisti quali Vera Gornostaeva, Alexei Orlovetsky e Krystian Zimerman. Ha partecipato e vinto numerosi premi e riconoscimenti in concorsi e festival in Polonia e all'estero, tra i quali l’International Maria Canals Competition di Barcellona, lo Young Musicians Festival di Danzica, il Concorso pianistico internazionale a Monterrey, in Messico, e l’International Chopin Piano Competition di Varsavia.

Per il concerto al “Boccherini”, Banasik, che nei giorni scorsi ha tenuto anche una masterclass all’Istituto, proporrà l’intensa e drammatica espressività della Sonata in Do minore Hob.XVI:20 di Haydn e le Variations sérieuses in Re minore Op. 54, capolavoro pianistico di Mendelssohn-Bartholdy. La seconda parte del programma è tutta dedicata a Chopin, con la Ballata n. 1 in Sol minore Op. 23, la Mazurka n. 4 in La minore Op. 17, il Grande valse brillante in Mi bemolle maggiore Op. 18, il Notturno n. 2 in Fa diesis maggiore Op. 15 e, infine, lo Scherzo n. 2 in Si bemolle minore Op. 31.

Il concerto è a ingresso gratuito. Per maggio informazioni: www.boccherini.it.

Proseguono poi le iniziative: la fantasia dei bambini va al potere all’Auditorium “Boccherini”. È proprio dalla fantasia di una bambina, la nipote di Francis Poulenc, che nacque l’Histoire de Babar, le petit éléphant, composizione per voce recitante e pianoforte che verrà eseguita all’Auditorium di piazza del Suffragio venerdì 12 aprile, alle 10 (con replica alle 11 e alle 12), nell’ambito della collaborazione tra Istituto superiore di studi musicali “L. Boccherini” e Dance Meeting.

L’evento è pensato per le scuole primarie ma aperto al pubblico e vedrà protagonisti l'Orchestra del “Boccherini" diretta dal M° GianPaolo Mazzoli, i ballerini dell’Associazione Europa Danza e Deborah Terranova, voce narrante. Tutti insieme, porteranno in scena la fortunata composizione alla quale Poulenc diede vita dopo che la nipotina di quattro anni, annoiata nell’ascoltare lo zio al pianoforte, gli mise sul leggio la storia, tutta illustrata, dell’elefantino Babar, chiedendogli di suonarla.

Le iniziative firmate “Boccherini” e Dance Meeting proseguono fino a domenica 14 maggio, con le incursioni musicali, emozionanti commistioni a metà tra musica e danza che animeranno il centro storico.

Per maggiori informazioni: www.boccherini.it e https://www.aed.dance/index.php/info/308-programma-dance-meeting.