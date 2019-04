Al Campus della Scuola IMT l'incontro "Un mondo di reti"

Altri articoli in Cultura e spettacolo

martedì, 2 aprile 2019, 14:02

L’offerta cinematografica di questa settimana del Circolo del Cinema di Lucca prevede i due consueti appuntamenti al Cinema Centrale e a San Micheletto. Gli under 21 possono sottoscrivere la tessera annuale gratuitamente

martedì, 2 aprile 2019, 10:39

"Vincere la paura in azienda" è il titolo del nuovo libro di Sergio Casella, presidente PCMC Italia, che verrà presentato giovedì 4 aprile la presentazione. Ad intervistarlo Alessio Ciacci, personalità del mondo green, e Giulio Sensi, giornalista. Appuntamento al Caffè Letterario Luccalibri alle 18 – ingresso libero

martedì, 2 aprile 2019, 10:18

Al via la sesta edizione del Lucca Blues Festival, la rassegna musicale dedicata al blues che porta a Lucca musicisti e cantanti di livello internazionale provenienti da tutto il mondo. Gli spettacoli, come di consueto, si svolgeranno al Foro Boario a ingresso libero per una tre giorni all'insegna della buona...

lunedì, 1 aprile 2019, 13:17

“Liberi Tutti”, il 25 aprile a Lucca. Mostre, concerti, commemorazioni pubbliche, presentazioni e incontri: torna anche quest'anno il programma per la Festa di Liberazione dell'Italia dal nazifascismo, con qualche importante novità

lunedì, 1 aprile 2019, 10:54

Posti ancora disponibili per il laboratorio d’arte per bambini “In mostra! Cucù! Sono uno sgorbio o una sgorbia?”, che si terràsabato 6 aprile alle ore 16 alla Fondazione Ragghianti, abbinato alla mostra “L’artista bambino. Infanzia e primitivismi nell’arte italiana del primo ’900”.

lunedì, 1 aprile 2019, 08:43

Venerdì 29 marzo si è svolto il convegno dal titolo "Uomo indiziato, uomo condannato? Evoluzione del processo indiziario" che ha suscitato senza dubbio un notevole interesse visti gli oltre 100 avvocati del foro di Lucca, Pisa e limitrofi, presenti grazie agli eccellenti relatori che hanno intrattenuto i partecipanti con viva...