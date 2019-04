Cultura e spettacolo



Al Teatro Nieri "Mamma mia questa tennologia!"

lunedì, 29 aprile 2019, 13:48

Appuntamento con la compagnia teatrale "La Combriccola" e con Marco Nicolosi il 19 maggio al Teatro Nieri di Ponte a Moriano, dove alle ore 21,15 si terrà lo spettacolo in vernacolo "Mamma mia questa tennologia".

Dopo "Né tu Né io" con la festa di Santa Croce e dopo i supereroi che sono riusciti a riportarci le mura a Lucca, il poliedrico Marco Nicolosi, autore, attore e regista della compagnia teatrale la Combriccola, torna a scrivere una commedia ambientata ai giorni nostri: "Mamma mia questa tennologia!", dove la tecnologia abbonda e le generazioni si scontrano. Sarà per il pubblico un modo per riflettere in modo ironico sull'uso sfrenato della tecnologia, anzi "tennologia!".

Recitano sul palco Maurizio Allegrini, Barbara Salvetti, Roberta Chiocchi, Mauro Ridolfi, Serena Celli, Matteo Rugani, Stefano Cesaretti, Marco Nicolosi. Dietro le quinte Andrea Fratello, Donatella Belluomini, Leandro Sargenti, Jessica Orsi. Regia di Marco Nicolosi. Disegno di Mauro Ridolfi.