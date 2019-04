Cultura e spettacolo



Al via Lucca Tattoo Expo: attesi migliaia di visitatori

giovedì, 11 aprile 2019, 08:44

Domani (venerdì 12 aprile) alle 15, il sindaco di Lucca Alesandro Tambellini e le autorità cittadine, daranno il via alla Kermesse di Lucca Tattoo Expo, sono attese migliaia di visitatori provenienti da tutta la Toscana e dall'Italia intera, un appuntamento molto atteso che è entrato nel cuore della cittadinanza lucchese. Molte le manifestazioni collaterali e culturali, e per gli amanti del buon cibo, è presente con le più svariate proposte culinarie, lo Street Food aperto in tutte le ore di apertura alo pubblico.



Al via la VI° edizione di Lucca Tattoo Expo, vera e propria piattaforma d'incontro per i 200 Artisti del Tattoo provenienti da tutta Italia e con la presenza di Artisti Maestri Tatuatori provenienti dai quattro Continenti, i quali, potranno mostrare dal vivo la grande varietà dei loro talenti e le loro capacità artistiche.



Visitando la convention, il pubblico potrà ammirare all'opera tatuatori dagli stili più vari e dai diversissimi background culturali. Tra i molti artisti presenti è possibile trovare specialisti di tutti gli stili del tatuaggio che si possano immaginare o desiderare di questa Arte millenaria.



A tale proposito sabato 13 e domenica 14 aprile verrà presentato il libro: "Il Tatuaggio Perduto" dello scrittore e maestro tatuatore Marco Fulgione esperto di cultura orientale, edito da Edizioni Simple e presentato da Gina Truglio titolare della libreria Ubik di Lucca.



Lucca è la città ideale per questa convention dove attira migliaia di visitatori da tutta Italia, portando colore e vivacità in una città che, forse per troppo tempo, si è negata ai giovani e alla modernità, negando a sé stessa enormi opportunità di sviluppo, ma finalmente con il Summer Festival, Lucca Comics And Games e Lucca Tattoo Expo, Murabilia e Verdemura, fanno conoscere questa meravigliosa città a centinaia di migliaia di persone con grande ricaduta di immagine ed economica sull'intera provincia di Lucca.

La convention porta con se 700/800 persone impegnate all'interno del Polo Fiere. La manifestazione crea un importante indotto per la Piana di Lucca; a beneficiare di questo sono in primis, gli alberghi e B&B, attività commerciali e della ristorazione.



Gli Enti Patrocinatori sono: la Provincia di Lucca, il Comune di Lucca, Camera di Commercio, Lucca Crea, Confartigianato, C.N.A, Confcommercio e Confesercenti i quali hanno riconosciuto all'evento il proprio Patrocinio.



Oltre ai 200 Maestri tatuatori e assistenti, saranno presenti anche 30 aziende del settore merceologico, stand di accessori e abbigliamento, gioielleria, bigiotteria, cosmetica e prodotti medicali, tattoo supply, e stand gastronomici con 15 camion attrezzati per lo Steet Food che proporrà piatti della tradizione toscana ma anche vegana e vegetariana.



Sabato 13 c domenica 14 citiamo alcuni interessanti spettacoli per deliziare il pubblico come: Pole Dance presentata dalla scuola AbacadaLuna di Patrizia Diana, e le esibizioni molto attese delle ballerine Brasiliane di IPANEMA SHOW, per la gioia degli spettatori. Non mancherà la musica con il DJ Set durante l'apericena delle ore 19,00 nelle tre serate.

Numerosi contest sono programmati durante tutto l'arco della tre giorni e per domenica 14 aprile, il gran finale molto atteso a partire dalle ore 20,00 con ingresso libero, si concentreranno numerosi contest a cui partecipano gli artisti tatuatori presenti.



Una Giuria di esperti composta dai Maestri guest presenti alla convention, premieranno i migliori tatuaggi eseguiti durante la Lucca Tattoo Expo, gli stili che verranno premiati sono: Traditional - Tribal - Blach And White - Best Of The Day ( il migliore tatuaggio scelto tra i vincitori delle tre categorie - Realistic, (tatuaggio in bianco e nero che rappresenta fedelmente la realtà) - Japan ( tatuaggio in stile orientale) - ( altri stili rappresentati, sono quelli che non rientrano nelle categorie) - Infine, il best In Show ( migliore tatuaggio della convention Lucca Tattoo Expo 2019 scelto tra i vincitori delle singole categorie durante la tre giorni ).



Il programma dettagliato della convention è disponibile alla pagina www.luccatattooexpo.it .

La manifestazione lucchese abbraccia l'arte millenaria del tatuaggio a tutto tondo e, per il programma che presenta, è adatta al pubblico di tutte le età e alle famiglie.

Orari Expo :

Venerdì 12 Aprile ore 15,00 inaugurazione alla presenza delle Autorità cittadine e della stampa 15:00-23:00 - Sabato 13 aprile 10,00-23:00 - Domenica 14 aprile 10:00-22:00

Polo Fiere - Lucca Via della Chiesa XXXII Traversa I, 273 Lucca.

Ingresso

Venerdì euro 5,00

Sabato e Domenica euro 10,00

ORGANIZZAZIONE:

PROMOLUCCA EVENTI S.R.L.S

Mobile 347 3612123 - 392 7253325