Alla Fondazione Ragghianti laboratorio d’arte per bambini

lunedì, 1 aprile 2019, 10:54

Posti ancora disponibili per il laboratorio d’arte per bambini “In mostra! Cucù! Sono uno sgorbio o una sgorbia?”, che si terràsabato 6 aprile alle ore 16 alla Fondazione Ragghianti, abbinato alla mostra “L’artista bambino. Infanzia e primitivismi nell’arte italiana del primo ’900”.

Il laboratorio, a cura di Federica Chezzi e Angela Partenza, del dipartimento educazione e didattica della Fondazione Ragghianti, è pensato per bambini dai 6 agli 11 anni e ha un costo di 5 euro, comprensivo di ingresso alla mostra.

I bambini saranno coinvolti in una divertente caccia al tesoro per scovare antichi giochi, ingarbugliati scarabocchi e misteriose incisioni nascoste all’interno delle opere in mostra. Trovato il tesoro, sarà realizzata una straordinaria opera grafica, ideandone il disegno, scavando con le sgorbie e creando una vera matrice per infinite stampe.

È possibile iscriversi all’attività, della durata di circa due ore, scrivendo all’indirizzo e-mail mostra@fondazioneragghianti.it o telefonando al numero 0583 467205 in orario di aperura della mostra, dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.

Il laboratorio sarà ripetuto anche sabato 11 maggio, sempre alle ore 16.

Per informazioni

Fondazione Centro Studi sull’Arte Licia e Carlo Ludovico Ragghianti

Via San Micheletto 3 - Lucca

Tel. 0583 467205

E-mail info@fondazioneragghianti.it