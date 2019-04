Cultura e spettacolo



Cineforum Ezechiele 25,17: il programma di "Primavera d'essai"

mercoledì, 24 aprile 2019, 14:28

Il programma della rassegna Primavera d'essai - Una festa del cinema prevede al cinema Artè di Capannori la proiezione di quattro film in prima visione. La rassegna è organizzata dal Cineforum Ezechiele 25,17 in occasione dei 20 anni di attività dell'associazione è andrà avanti sino al 5 giugno con proiezioni e lezioni di cinema al Cinema Artè di Capannori, al Cinema Astra di Lucca e all'Auditorium della Fondazione Banca del Monte di Lucca. La rassegna è organizzata con la collaborazione del Cinit-Cineforum Italiano, del Comune di Lucca e della Fondazione Banca del Monte di Lucca.Per le proiezioni ad Artè ingresso con biglietto intero a 7 euro e ridotto a 5 euro.





Giovedì 25 aprile ore 21.00Cinema Artè Capannori – Prime visioniLA DONNA ELETTRICAdi Benedikt Erlingsson – Islanda/Francia, 2018 – 101'La routine di Halla nasconde una vita segreta fatta di spericolate azioni di sabotaggio e resistenza contro le multinazionali che invadono le terre islandesi. Quando la richiesta di adozione di una bambina va a buon fine, la sua vita cambierà radicalmente. Un film stratificato, scanzonato eppure complesso. Al centro di tutto la Natura e il suo dominio, le sue priorità, e la voglia di raccontare un mondo dove generosità e altruismo sono ancora possibili.

Sabato 27 aprile ore 21.00Cinema Artè Capannori – Prime visioniC'È TEMPOdi Walter Veltroni – Italia, 2019 – 107' con Stefano Fresi, Simona MolinariCinema, buoni sentimenti e l'amore per gli anni d'oro dell'immaginario italiano. C'è tutto il Veltroni-pensiero nel suo esordio nel cinema di fiction. Viaggio di due fratelli estranei, uno tredicenne e saggio, l'altro grande ma immaturo, che naturalmente impareranno a superare l'iniziale ostilità. Il vero protagonista qui è il cinema italiano, omaggiato in maniera quasi sfacciata. Stefano Fresi conferma le sue qualità e si prende ogni scena del film.

Domenica 28 aprile 2019 ore 21.00Cinema Artè Capannori – Prime visioniIL GIOCO DELLE COPPIEdi Olivier Assayas – Francia, 2018 – 108' con Juliette Binoche, Guillaume CanetCommedia parigina di Assayas che segue le vite di un editore, Alain, e uno scrittore, Léonard, che si ritrovano a far fronte alla crisi di mezza età, ai cambiamenti dell'industria editoriale e ai problemi con le loro mogli e con le loro amanti. Un simposio di idee per un soggetto magnifico e arduo, messo in scena da autore di stato di grazia.

Mercoledì 1 maggio 2019 ore 21.00Cinema Artè Capannori – Prime visioniIN GUERRAdi Stéphane Brizé – Francia, 2018 – 113' con Vincent Lindon«È il racconto della lotta sindacale di un gruppo di operai la cui fabbrica sta per essere chiusa e, dopo un lungo sciopero e una battaglia legale, vorrebbero solo poter parlare con l'amministratore delegato della compagnia. Un film di impatto poderoso, dal ritmo martellante e dalla tensione inesausta, con pochissime distensioni e parentesi personali che non cerca appigli per piacere ma che emoziona e coinvolge con la giustezza di una posizione morale e ideologica chiara ma trattata con intelligenza anti-propagandistica. E con un Vincent Lindon di bravura impossibile, inumana». (Emanuele Rauco, «cinematografo.it»).

Il sito http://ezechiele2517.wordpress.com/Facebook https://www.facebook.com/cineforumezechieleTwitter https://twitter.com/cineforumeze