Concerto di Pasqua in San Francesco tra Wagner e Rossini

lunedì, 8 aprile 2019, 15:51

Il Lucca Tetro Festival – Che cosa sono le nuvole? è una manifestazione in crescita e chiude la stagione con la soddisfazione di aver portato a teatro quasi 6 mila persone, soprattutto bambini e ragazzi e di essere stata rappresentata da quattro artisti del calibro di Alessio Boni, Flavio Oreglio,...

lunedì, 8 aprile 2019, 15:14

Saranno 14 e tutti in prima italiana i lungometraggi in concorso internazionale all'edizione 2019 del Lucca Film Festival e Europa Cinema, la kermesse in programma dal 13 al 21 aprile tra Lucca e Viareggio

lunedì, 8 aprile 2019, 12:53

È tempo di Dance Meeting a Lucca e l’Istituto superiore di studi musicali “L. Boccherini” rinnova la collaborazione con l’importante kermesse dedicata alla danza che si prepara a invadere la città per una settimana

lunedì, 8 aprile 2019, 12:25

"Cybersecurity e giochi di ruolo attaccanti-difensori" è il titolo del quarto e ultimo degli incontri, che la Scuola IMT ha organizzato insieme all'Ufficio scolastico provinciale di Lucca e Massa Carrara, per gli studenti delle scuole superiori del territorio

domenica, 7 aprile 2019, 09:42

Poter ascoltare dell'ottima musica e contribuire ad aiutare il centro antiviolenza dell'associazione La Luna: tutto questo sarà possibile partecipando al concerto che si terrà domenica 7 aprile alle 17 al museo della Zecca, casermetta San Donato sulle mura.

sabato, 6 aprile 2019, 22:42

Una grande storia sul razzismo e l’indifferenza può essere raccontata attraverso la vita di chi ha vissuto l’intensa persecuzione degli ebrei italiani. Come quella di Liliana Segre. Il mare nero dell’indifferenza, nel libro di Giuseppe Civati, casa editrice People, presentato dalla titolare della libreria Ubik, Gina Truglio