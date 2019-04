Cultura e spettacolo



Concerto in Cattedrale del Taplow Youth Choir

giovedì, 4 aprile 2019, 11:40

Lunedì 8 aprile alle 21, presso la Cattedrale di San Martino, concerto straordinario del Taplow Youth Choir. Il concerto è stato aggiunto al programma della “Musica in Cattedrale” accogliendo la richiesta di esibirsi a Lucca da parte di questo prestigioso coro inglese, in tournèe in Italia. Taplow non è lontana da Londra e il suo coro di giovani (età tra i 15 ed i 18 anni) l’ha resa famosa a livello internazionale per la particolare cura della vocalità, cosa che è abbastanza comune nella tradizione musicale inglese. Il concerto è ad ingresso libero e tutta la cittadinanza è invitata.

Il coro giovanile Taplow, formato nell'autunno 2006, conta ad oggi 75 membri, di età compresa tra i 15 ei 18 anni. Provano e suonano con uno standard molto alto, con un repertorio che spazia nei diversi secoli. Sono stati insigniti del titolo di BBC Radio 3 "Youth Choir of the Year" nel 2008 e hanno vinto il prestigioso premio Music for Youth nello stesso anno. Il Taplow Youth Choir ha partecipato all'International Choral Competition di Tallinn, in Estonia, nell'aprile 2009, e ha vinto il 2° premio nella categoria Giovani. Si è esibito ad Amsterdam, in Catalogna, Venezia... Interpreti regolari al Windsor Festival, il coro ama anche cantare i vespri nella cappella di San Giorgio, Windsor ogni anno. Il coro fa parte del programma Young Singers con Gabrieli Consort, e ha eseguito l'Elijah di Mendelssohn con il Gabrieli Consort alla Royal Albert Hall. Nel luglio 2012 il Taplow Youth Choir ha partecipato a "The Tree of Light" (Orlando Gough), esibito a Stonor Park, Henley nell'ambito delle Olimpiadi della Cultura. In un'affollata stagione natalizia del 2012, il coro si è esibito al concerto annuale per Child Bereavement UK a Holy Trinity, Brompton e sono stati invitati nuovamente. Sono stati anche scelti per registrare per la BBC come uno dei sei cori selezionati del Regno Unito nel concorso EBU "Let the Peoples Sing".

Direttore Musicale

Gillian Dibden ha una lunga carriera nella musica, in particolare lavorando con i giovani. I successi includono il concorso corale internazionale "Let the Peoples Sing" ospitato congiuntamente dalla BBC e dalla European Broadcasting Union, dove il suo Girls 'Choir di St Bernard's in Slough. I suoi Berkshire Choirs sono stati anche vincitori regolari del concorso "Choir of the Year" di Sainsbury. Nel 2002 ha ricevuto una Churchill Fellowship for Choral che le ha permesso di visitare la Finlandia e il Sud Africa per studiare le tradizioni corali in quei paesi. Di recente è stata invitata come giudice per il Concorso per il coro dell'anno della BBC Radio 3 e per la BBC TV Songs of Praise "School Choir of the Year". Nel 2009 ha ricevuto un MBE (membro dell'impero britannico), un onore conferito dalla Regina Elisabetta II per il suo lavoro con giovani e cori di bambini. Gillian si diverte a lavorare come consulente vocale per il servizio Slough Music, dove dirige il Festival delle scuole elementari, i seminari di canto e il servizio di canto della scuola di Slough nell'Eton College Chapel.