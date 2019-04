Cultura e spettacolo



Concorso fotografico in ricordo del professor Bertacca

venerdì, 19 aprile 2019, 10:08

Mercoledì 17 aprile si sono svolte presso l'Istituto di Istruzione Superiore ISI Pertini di Lucca le premiazioni del concorso fotografico "In ricordo di Carlo Bertacca" dedicato allo stimato professore prematuramente scomparso, organizzato dall'associazione Gli Ex del Pertini, che vede iscritti ex studenti e ex docenti e ex personale ATA e che a partire dallo scorso anno propone alla scuola stimolanti attività formative per gli alunni dell'Istituto.

Il premio riservato agli ex studenti se lo è aggiudicato Gennaro Golia, mentre per la sezione studenti sono stati premiati, nell'ordine, Reda ElKatabi (5B TGC), Daniele Chelini (5B TGC) e Irene Paolini (3B TGC). Inoltre, premi speciali della giuria per Irene Castiglioni (3B TGC) –linee di forza nell'inquadratura-, Isabella Scavone (4B TGC) – contrasti-, Reda ElKatabi (5B TGC) -stile compositivo- e Nathalia D'Alessandro (3B TGC) -Impatto emozionale-.

Felici di aver raggiunto un buon numero di fotografie, l'associazione degli ex ha deciso di stampare e quindi esporre nell'auditorium scolastico i migliori 20 scatti votati tramite il metodo della giuria popolare. Una giuria tecnica ha invece provveduto a stilare la graduatoria dei premiati.