Cultura e spettacolo



Conferenza e mostra per i 50 anni di carriera per Pollacci

venerdì, 19 aprile 2019, 09:47

Sabato 20 aprile, alle 17, nel Salone centrale di "Villa Bottini" di Lucca, il professor Bruno Pollacci, direttore dell'Accademia d'Arte di Pisa, terrà una conferenza sui temi delle "Problematiche dell'Arte Oggi", trattando anche i valori dell'arte, la figura dell'artista ed il suo riconoscimento professionale e le possibili risposte per una moralizzazione e riqualificazione dell'ambiente artistico.



In contemporanea, già dalle 16 saranno aperte e visitabili gratuitamente la mostra collettiva "L'Arte Incontra I Sogni" (allestita al "Piano Nobile" della Villa), la mostra collettiva di fotografia "Gli Angeli" (allestita nei sotterranei delle "Cucine"), e la mostra personale di Bruno Pollacci intitolata "50 Anni Da Sogno - 50 Anni di Attività Artistica", che celebra i 50 anni di carriera dell'artista.



"Il Dolore pudico di Alfio il senzacasa" è una delle opere di Pollacci in mostra, sul tema dei "senza casa", realizzata a pastello seppia forzatamente con la mano sinistra nel periodo in cui Pollacci subì una frattura multipla e scomposta al polso destro.